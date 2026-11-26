Toyota Luncurkan 25 Komponen GR di GAW 2026, Termahal Tembus Rp127 Juta

TANGERANG – Toyota meluncurkan 25 komponen modifikasi resmi atau GR Performance Parts untuk tiga model mobil sport andalannya, yaitu GR Yaris, GR Corolla, dan GR86 pada Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 20-29 November. Komponen tersebut ditawarkan dengan harga mulai Rp1 jutaan hingga Rp127 juta.

Kehadiran komponen ini memberikan pilihan bagi pemilik mobil GR yang ingin melakukan personalisasi, baik dari sisi tampilan maupun performa kendaraan.

Sebanyak 25 GR Parts yang tersedia mencakup beberapa kategori, mulai dari peningkatan performa, handling, aerodinamika, hingga detail interior.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Bansar Maduma, mengatakan kehadiran GR Parts memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk menyesuaikan karakter kendaraan sesuai preferensi dan gaya berkendara masing-masing.

“Melalui semangat ‘GR Drive for Every Lifestyle’, Toyota ingin menjadikan GAZOO Racing (GR) semakin dekat dengan gaya hidup dan car culture pecinta otomotif Indonesia. Kini, pemilik maupun calon pemilik model GR Pure dapat lebih mudah memodifikasi kendaraannya dengan GR Parts yang tersedia secara resmi di Indonesia," kata Bansar di arena GAW 2026, dikutip Kamis (26/11/2026)

"Tidak hanya memperkuat karakter sporty dan eksklusivitas model GR Pure, kehadiran GR Parts juga memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk meningkatkan performa kendaraan dari aspek aerodinamika, handling, hingga drivetrain, sesuai dengan preferensi dan gaya berkendara masing-masing,” katanya.

Komponen GR tersebut dibanderol mulai dari Rp1 jutaan. Misalnya, GR Endurance Bumper Bolt Set untuk GR Yaris yang dibanderol Rp1.244.760. Ada pula GR Light Shift Knob untuk transmisi manual (MT) dan GR Shift Knob untuk transmisi otomatis (AT/DAT) yang masing-masing dijual Rp1.454.750.

Sementara itu, untuk komponen yang berkaitan dengan performa, tersedia GR Cold Air Intake Duct seharga Rp4.174.500 dan GR Strut Tower Bar dengan harga Rp4.635.972. Toyota juga menawarkan GR Metal Clutch + Cover seharga Rp20.673.452 serta GR LSD untuk transmisi manual (MT) dengan harga Rp46.589.030.

Khusus GR Yaris, pilihan komponennya mencakup sejumlah bagian eksterior dan kaki-kaki. GR CFRP Bonnet berbahan dry carbon dibanderol Rp94 juta, sedangkan GR CFRP Rear Wing harganya mencapai Rp127.815.600. Ada pula GR Circuit Suspension seharga Rp86.336.250 per kit dan GR Gravel Suspension dengan harga Rp69.948.865 per kit.

Komponen lainnya untuk GR Yaris meliputi GR Parking Brake Lever seharga Rp1.745.700, GR Cooling Engine Under Cover Rp5.313.000, GR Strut Tower Bar Rp4.635.972, GR LSD – DAT Rp20.673.452, serta GR Cross Mission Rp65.463.750.