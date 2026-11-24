Kia Bakal Luncurkan 4 Mobil Baru pada 2027, Targetkan 100 Diler pada 2030

Kia Bakal Luncurkan 4 Mobil Baru pada 2027, Targetkan 100 Diler pada 2030 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Kia mengungkapkan bakal meluncurkan mobil baru di Indonesia pada tahun depan. Mobil baru tersebut terdiri atas mobil bensin, hybrid, hingga listrik. Rencana pengumuman mobil baru itu diungkap Kia pada pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 20-29 November.

1. 4 Mobil Baru

Saat ini, Kia memasarkan 6 model di Indonesia. Keenam model tersebut adalah Kia Sonet, Seltos, Carens, Carnival, EV9 hingga Carens EV. Keenam model ini mulai dari SUV, MPV keluarga, hingga kendaraan listrik.

Kia memahami kebutuhan berkendara dan kesiapan infrastruktur di setiap wilayah Indonesia masih berbeda. Karena itu, pada 2027 Kia akan memperkuat strategi multi-powertrain melalui pilihan Internal Combustion Engine (ICE), Hybrid Electric Vehicle (HEV), dan Electric Vehicle (EV). Hybrid menjadi salah satu fokus berikutnya.

“Sejak awal tahun, kami berupaya membawa Kia lebih dekat dengan masyarakat Indonesia melalui produk baru dan berbagai kegiatan bersama pelanggan,” ujar CEO Kia Sales Indonesia, Jong Sung Park, di ICE BSD Tangerang, dikutip Selasa (24/11/2026).

Kia Carens EV di GAW 2026 (Erha)

Kia juga memberikan gambaran awal lini produk yang tengah dipersiapkan untuk 2027, mulai dari kendaraan hybrid hingga MPV keluarga terbaru. Melihat kebutuhan keluarga Indonesia yang beragam, Kia menyiapkan pilihan MPV baru.

Pada pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, Kia untuk pertama kalinya memperlihatkan siluet MPV terbarunya.

“Melalui MPV terbaru yang sedang kami siapkan, kami ingin semakin banyak keluarga bisa menikmati pengalaman berkendara bersama Kia, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan bersama keluarga. Nantikan kehadirannya pada 2027,” ujar VP Operations Kia Sales Indonesia, Harry Yanto, di kesempatan yang sama.

2. 100 Diler

Selain menyiapkan mobil baru tahun depan, produsen asal Korea Selatan itu juga akan memperkuat jaringan diler di Indonesia.

"Kami ingin melanjutkan perkembangan ini dengan fondasi yang lebih kuat, mulai dari produksi lokal, jaringan dealer, hingga pilihan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Indonesia memiliki peran penting dalam rencana jangka panjang Kia. Kami ingin membangun kehadiran yang terus berkembang di sini," ucap Jong Sung Park.