Jaecoo Luncurkan 2 Mobil Baru di GAW 2026, Segini Harganya

TANGERANG - Jaecoo Indonesia meluncurkan 2 mobil baru pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 20-29 November. Keduanya adalah J7 SHS-P Smart Intelligent Valet Parking (SIVP) dan J7 SHS-P All-Road Drive Intelligent System (ARDIS) Black Edition.

1. J7 SHS-P SIVP

J7 SHS-P SIVP pernah diperkenalkan pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Saat itu, pemesanan awal sudah dibuka untuk SUV berteknologi hybrid ini.

Indonesia menjadi negara pertama untuk peluncuran teknologi SIVP. Teknologi ini disebut telah dikembangkan dan diuji dengan menyesuaikan kebutuhan pengguna serta kondisi parkir di Indonesia.

"Sebagai merek pertama yang menghadirkan SIVP di Indonesia, kami ingin memastikan inovasi yang kami bawa memberikan manfaat nyata bagi konsumen, didukung oleh program penjualan dan layanan purnajual yang melengkapi pengalaman kepemilikan,” ujar Business Unit Director, Omoda & Jaecoo Indonesia, Jim Ma, di arena GAW, dikutip Sabtu (21/11/2026).

SIVP menawarkan dua fungsi utama, yaitu Smart Parking dan Smart Summon. Melalui Smart Parking, pengguna dapat turun dari kendaraan sebelum mobil mencari ruang parkir yang tersedia dan melakukan manuver parkir secara otomatis di lokasi yang mendukung fitur tersebut.

Setelah selesai beraktivitas, pengguna dapat mengaktifkan Smart Summon melalui aplikasi di smartphone untuk memanggil kendaraan menuju titik penjemputan yang telah ditentukan. Kedua fungsi ini membantu mengurangi kerepotan mencari tempat parkir dan berjalan kembali menuju kendaraan.

SIVP didukung 27 sensor dan kamera, termasuk LiDAR. Hal ini untuk mengenali lingkungan sekitar dan mendukung manuver kendaraan. Teknologi SIVP ini diklaim telah diuji lebih dari 150 ribu km dan lebih dari 20 ribu kali percobaan untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam berbagai kondisi penggunaan.

Jaecoo menargetkan SIVP dapat digunakan di lebih dari 100 lokasi pada 2026, dengan perluasan hingga 1.000 lokasi pada 2027. Penambahan lokasi yang mendukung fitur ini akan dilakukan bertahap melalui pembaruan over-the-air (OTA).

Untuk harganya, J7 SHS-P SIVP dibanderol Rp589,9 juta.

2. J7 SHS-P Ardis Black Edition

Pada saat bersamaan, Jaecoo Indonesia juga meluncurkan J7 SHS-P All-Road Drive Intelligent System (ARDIS) Black Edition.

Jaecoo J7 SHS Ardis Black Edition di GAW 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Jaecoo J7 SHS-P ARDIS Black Edition hadir dengan sentuhan hitam pada eksterior dan interior. Detail pada grille, velg 19 inci, dan logo berpadu dengan nuansa kabin yang senada.

Selain itu, kini terdapat penambahan tombol fisik untuk pengunci diferensial dan pengaturan kaca spion.

Jaecoo J7 SHS-P ARDIS Black Edition dibekali mesin bensin turbo 1,5 liter dipadukan motor listrik depan dan belakang. Model ini memiliki tenaga gabungan 260 kW serta akselerasi 0–100 km/jam dalam 5,9 detik.