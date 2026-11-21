Usung Konsep Sporty, Royal Enfield Hunter 350 Tampil dengan Dual Tone

TANGERANG - Ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 sepertinya tidak disia-siakan oleh Royal Enfield. Pabrikan motor asal Inggris itu memperkenalkan Hunter 350 dengan varian dual tone yang tampil lebih sporty.

Hunter 350 dengan konsep Mumbai Yellow, hadir dengan karakter berani, ekspresif, dan kental dengan nuansa urban. Terinspirasi dari dinamika kehidupan kota, mulai dari Bollywood, seni, hingga aktivitas masyarakat yang tidak pernah berhenti, warna ini merepresentasikan semangat jalanan melalui tampilan yang mencolok.

Sementara tipe Hunter 350 Moonshot White, menghadirkan pendekatan desain yang lebih naratif. Terinspirasi dari Orion, sosok pemburu dalam mitologi yang diinterpretasikan kembali, desain ini mengeksplorasi tema dualitas dan ekspresi diri melalui grafis yang digambar secara khusus serta elemen visual bernuansa kosmik.

Regional Marketing Manager Asia Pacific Royal Enfield, Anindya Dwiasti, mengatakan Hunter 350 dirancang untuk konsumen yang ingin upgrade. Motor besar yang memiliki cc besar namun belum terlalu galak secara performance.

"Hunter 350 mendapatkan respons positif dari generasi pengendara baru yang mengutamakan kesederhanaan, kepraktisan, serta identitas yang kuat pada sepeda motor pilihan mereka. Karakter Hunter dirancang untuk meningkatkan pengalaman berkendara sehari-hari sekaligus tetap menawarkan aksesibilitas bagi lebih banyak pengendara," tuturnya.

Sementara untuk pengendara yang sudah melakukan riding, Royal Enfield memperkenalkan Guerrilla Apex 450 yang hadir dengan desain lebih sporty, karakter berkendara yang lebih agresif, serta ban baru yang dirancang untuk penggunaan jalan raya.

"Setang aluminium (Apex 450) kini memiliki posisi lebih rendah dan telah disesuaikan untuk menghadirkan posisi berkendara yang lebih condong ke depan. Pembaruan ini memberikan karakter berkendara yang lebih sporty dan kontrol yang optimal," ujarnya.