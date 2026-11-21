DFSK E5 Kini Punya Varian 7 Seater, Segini Harganya

TANGERANG - DFSK E5 Plus punya varian baru dengan konfigurasi 7 seater. Varian baru ini dihadirkan setelah menerima masukan dari masyarakat.

1. E5 Plus 7 Seater

Sejak pertama kali diluncurkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, DFSK E5 Plus telah menerima berbagai masukan. Salah satunya adalah konfigurasi tempat duduk yang mampu mengakomodasi lebih banyak anggota keluarga.

“Melalui kehadiran DFSK E5 Plus 7-Seater, kami ingin memberikan lebih banyak pilihan bagi keluarga Indonesia untuk menikmati ruang, kenyamanan, dan fleksibilitas yang lebih baik, tanpa mengesampingkan karakter premium yang menjadi identitas E5 Plus,” ujar COO PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, di arena GAW 2026, dikutip Sabtu (21/11/2026).

DFSK E5 Plus 6-Seater menawarkan konfigurasi kursi baris kedua model captain seat. Sementara E5 Plus 7-Seater menghadirkan kapasitas penumpang lebih besar melalui konfigurasi tempat duduk yang lebih fleksibel.

Selain itu, DFSK E5 Plus dilengkapi electric footstep atau pijakan kaki elektrik yang diberikan secara eksklusif kepada 200 pembeli pertama. Ada pula kursi yang dapat dilipat rata untuk memberikan fleksibilitas.