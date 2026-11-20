Ekspor Motor Indonesia Tembus 556 Ribu hingga Oktober 2026, Sasaran 81 Negara

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Thomas Wijaya mengatakan ekspor dari Tanah Air menembus 556 ribu unit (Foto: Okezone/Tangguh Yudha)

TANGERANG - Ekspor sepeda motor buatan Indonesia menembus lebih dari 556.000 unit dalam bentuk completely built up (CBU) sepanjang Januari-Oktober 2026. Selain itu, ekspor dalam bentuk completely knocked down (CKD) mencapai 6,67 juta set yang telah menjangkau 81 negara.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Thomas Wijaya mengatakan, capaian tersebut mencerminkan tingginya daya saing produk sepeda motor nasional di pasar internasional. Kinerja ekspor juga didukung oleh ekosistem industri dalam negeri yang melibatkan ribuan perusahaan pemasok komponen.

"Dalam 10 bulan di tahun 2026 ini capaian ekspor lebih dari 556.000 unit CBU dan 6,67 juta set CKD yang telah menjangkau 81 negara," kata Thomas dalam pembukaan GAW di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11/2026).

Dia menjelaskan, industri sepeda motor nasional didukung lebih dari 1.660 perusahaan pemasok komponen, mulai dari tier 1, tier 2 hingga tier 3. Ekosistem tersebut juga melibatkan industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di sisi lain, pasar sepeda motor domestik juga menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Oktober 2026, distribusi sepeda motor nasional mencapai 5.653.450 unit atau tumbuh 4,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Tentu capaian ini memberikan optimisme bagi industri kita bersama untuk harapannya dapat mencapai target penjualan tahun ini sebesar 6,6 hingga 6,7 juta unit," lanjutnya.