Mitsubishi Xforce Kini Punya Warna Baru, Pajero Sport Dapat Penyegaran

Mitsubishi XForce kini memiliki warna baru (Foto: Okezone/Erha Aprili Ramadhoni)

TANGERANG - Mitsubishi Xforce kini punya warna yakni Lunar Blue. Sementara Pajero Sport mendapatkan penyegaran.

Mitsubishi Xforce dan Pajero Sport tersebut resmi melantai pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, yang digelar di ICE BSD Tangerang, pada 20-29 November 2026.

Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales (MMKSI), Atsushi Kurita menjelaskan Indonesia menjadi salah satu pasar penting bagi Mitsubishi Motors.

"Kepercayaan tersebut tercermin dari terpilihnya Indonesia sebagai negara untuk peluncuran perdana dunia (world premiere) sejumlah model unggulan kami, seperti Xpander, Xforce, dan Destinator," katanya di arena GAW 2026, Jumat (20/11/2026).

Warna baru pada Xforce disebut untuk memberikan pilihan baru bagi konsumen. Ini sekaligus untuk mengekspresikan karakter dan gaya konsumen.

Sementara itu, Mitsubishi Pajero Sport baru hadir dengan membawa sejumlah refinement pada eksterior dan interior.