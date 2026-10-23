15 Tahun Eksis di Indonesia, Rifat Sungkar Soroti Daya Tahan Mitsubishi Pajero Sport

JAKARTA - Mitsubishi Pajero Sport menjadi model flagship dari brand tersebut yang dipasarkan di Indonesia. Model tersebut telah eksis selama lebih dari 15 tahun di Indonesia.

1. 15 Tahun Eksis

Mitsubishi Pajero Sport pertama kali meluncur di Indonesia pada 2009. Model ini memanaskan persaingan di kelas medium SUV.

Sejak meramaikan pasar di Indonesia, Pajero Sport menjadi salah satu andalan bagi brand asal Jepang tersebut untuk meraup penjualan.

Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, Rifat Sungkar, mengungkapkan perkembangan Pajero Sport sejak mengaspal di Tanah Air. Ia mengaku sudah belasan tahun menggunakan model tersebut.

“Penampilan mobil ini dari generasi ke generasi, dari facelift ke facelift, perkembangan mesin Mitsubishi Pajero Sport, ini selalu menjawab perkembangan zaman," kata Rifat Sungkar, dikutip pada Jumat (23/10/2026).

Ia mengaku telah menggunakan model tersebut sejak 2012. Rifat Sungkar yang juga pembalap nasional itu menyoroti daya tahan Pajero Sport.

"14 tahun saya menggunakan Mitsubishi Pajero Sport durability mobil ini tidak perlu diragukan," tuturnya.

Mitsubishi Pajero Sport (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Ia mengungkapkan pengalamannya saat mengikuti kejuaraan speed off-road pada masa awal Pajero Sport meluncur. Rifat Sungkar mengaku menjadi pembalap satu-satunya yang menggunakan mobil tersebut.

"Bahkan di tahun awal Pajero Sport, ketika kita memutuskan untuk mengikuti kejuaraan speed off road, saya adalah satu-satunya peserta yang menggunakan mesin diesel di antara 200 kendaraan," ucapnya.

Ia menyebut, berkat ketangguhan mobil ini, akhirnya bisa menjadi juara nasional speed off-road pada tahun itu.

Rifat Sungkar pun mengungkapkan, ini membuktikan pengembangan Mitsubishi Pajero yang sangat dikenal dengan juara dakar 12 kali, ini tetap menurunkan DNA-nya kepada produk-produk lainnya.