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Mitsubishi Indonesia Rombak Jajaran Direksi, Perkuat Strategi Bisnis

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |12:21 WIB
Mitsubishi Indonesia Rombak Jajaran Direksi, Perkuat Strategi Bisnis
Mitsubishi Indonesia Rombak Jajaran Direksi, Perkuat Strategi Bisnis (Ilustrasi/Dok MMKSI)
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JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) merombak jajaran direksi. Perombakan yang berlaku efektif mulai Oktober 2026 ini diharapkan dapat memperkuat kinerja dan mendukung pertumbuhan perusahaan. 

1. Rombak Direksi

Berdasarkan keterangan MMKSI, perubahan itu menyasar divisi Sales & Marketing dan Product Service & Branding Strategy Division. Posisi Direktur Sales & Marketing Division yang sebelumnya dijabat Irwan Kuncoro dan Yoshio Igarashi akan dilanjutkan Kazuto Azuma dan Guntur Harling.

Sebelumnya, Kazuto Azuma menjabat sebagai Direktur Product Service & Brand Strategy Division, Kazuto Azuma. Ia berperan dalam memperkuat strategi layanan purna jual dan pengembangan merek Mitsubishi Motors di Indonesia. 

Mitsubishi Xforce hybrid (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Mitsubishi Xforce hybrid (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Penunjukannya sebagai Direktur Sales & Marketing Division itu untuk memperkuat strategi bisnis perusahaan. Ia akan ditemani Guntur Harling yang sebelumnya berperan dalam pengembangan strategi produk MMKSI. Ia juga dipercaya untuk memperkuat arah penjualan dan pemasaran perusahaan serta perkembangan pasar otomotif Indonesia.

Selain itu, perubahan juga terjadi pada posisi Direktur Product Service & Branding Strategy Division  yang sebelumnya dijabat Kazuto Azuma. Jabatan itu akan diemban Shunsuke Arimune.

 

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Topik Artikel :
Otomotif MMKSI Mitsubishi
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