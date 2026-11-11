5 Pembaruan pada Mitsubishi Xforce ICE, Apa Saja?

JAKARTA - Mitsubishi New Xforce mendapatkan sejumlah pembaruan. Setidaknya, terdapat 5 ubahan pada mode terbaru Xforce tersebut.

Diketahu, Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) tetap mempertahankan Xforce dengan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE), meski menambah varian hybrid electric vehicle (HEV). New Xforce itu hadir dalam tiga varian, yaitu Exceed, Ultimate, dan HEV.

Pada versi terbaru Xforce varian bensin ini, terdapat setidaknya 5 pembaruan. Hal tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Frameless Panoramic Roof

New Xforce ICE kini dibekali frameless panoramic roof yang memenuhi setengah atap. Ini membuat kabin menjadi terasa lebih lapang dan premium.

2. Suspensi

Suspensi juga mendapatkan pembaruan. Hal ini untuk meredam guncangan lebih maksimal saat melintasi permukaan jalan yang tidak rata.

3. Multi Around Monitor 360

Kini Xforce ICE juga disematkan kamera 360. Memanfaatkan kamera terintegrasi yang ditempatkan di sekeliling bodi, membantu tampilan 360 derajat yang bisa dipantau melalui layar head unit. Kameran ini untuk meminimalkan area blind spot saat parkir maupun di jalan sempit.

4. Electric Seat

Kini Xforce ICE juga memiliki jok elektrik pada sisi pengemudi dengan 6 pengaturan, yaitu maju, mundur, reclining ke belakang dan ke depan, lalu bantalan jok naik atau turun.

5. Penerangan Kabin LED

Semua lampu penerangan di kabin New Xforce ICE memakai bohlam LED. Pancaran LED juga membuat penerangan kabin lebih merata.

Xforce ICE tersedia dalam 2 varian, yaitu varian Ultimate dan Exceed. Varian Ultimate dilengkapi fitur-fitur spesial yang tak ada di varian Exceed, di antaranya 4 Drive Mode Selector (Normal/Wet/Gravel/Mud), Diamond Sense, Auto Lighting Control & Auto Rain Sensing, Dual Auto A/C dengan NanoeX, Frameless Panoramic Roof, Multi Around Monitor, Room Lamp LED, Roof Garnish, SDA 12.3”, 8” Display Meter Cluster, Auto-dimming Mirror, Curtain Airbag.