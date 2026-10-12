Mitsubishi Ungkap Alasan Pertahankan Varian Bensin pada New Xforce

JAKARTA - Mitsubishi New Xforce mendapatkan penyegaran bahkan varian baru. New Xforce hybrid electric vehicle (HEV) menjadi varian baru sekaligus yang tertinggi pada SUV compact tersebut.

Selain varian hybrid, Xforce baru tetap mempertahankan varian bensin alias dengan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) lewat varian Exceed dan Ultimate.

1. Xforce Varian Bensin

Di tengah maraknya tren elektrifikasi di Indonesia, bukan tanpa alasan Mitsubishi tetap mempertahankan mesin bensin pada Xforce.

Pasalnya, first SUV buyer mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti kemudahan posisi berkendara, kenyamanan untuk mobilitas harian, hingga tak membuat pemilik harus beradaptasi terlalu banyak dengan teknologi baru. Meski tren elektrifikasi berkembang, mayoritas konsumen Indonesia masih mempertimbangkan kendaraan bensin sebagai kendaraan utama.

“Kami sangat yakin bahwa model ICE kami cukup mampu untuk berjalan dengan baik. Dan juga model ICE ini bisa membuat customer puas, dan benar-benar berbeda dari produk sebelumnya,” kata President Director PTMitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Atsushi Kurita, dikutip Senin (12/10/2026).

New Xforce ICE dibekali mesin bensin 1.5L MIVEC dengan transmisi CVT yang memberikan karakter berkendara. Bagi pembeli SUV pertama, karakter tersebut penting tanpa perlu mempelajari sistem penggerak elektrifikasi atau kebiasaan charging.

Salah satu alasan pembeli SUV pertama memiliki kendaraan segmen tersebut adalah mempertimbangkan ground clearance. SUV yang memiliki ground clearace lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya dinilai lebih aman ketika melewati jalan yang tidak rata, polisi tidur, maupun kondisi jalan dengan permukaan kurang ideal. Xforce memiliki jarak terendah ke tanah 222 mm.

Selain itu, ukuran juga menjadi hal yang dipertimbangkan pembeli SUV pertama. Hal ini terutama untuk konsumen di perkotaan agar lebih memudahkan dikendarai.

Secara dimensi, Xforce baru memiliki panjang 4,39 meter. Selain itu, ada fitur Multi Around Monitor untuk membantu pengemudi memantau area sekitar kendaraan secara menyeluruh.

Faktor lainnya yang menjadi pertimbangkan pembeli SUV pertama adalah fitur kendaraan. New Xforce ICE memiliki Active Stability and Traction Control, Hill Start Assist, Blind Spot Warning dengan Lane Change Assist, serta fitur bantuan pengemudi lainnya.