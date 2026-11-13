Mitsubishi Destinator Jadi SUV Keluarga 7 Penumpang, Ini Fitur yang Ditawarkan

Mitsubishi Destinator Jadi SUV Keluarga 7 Penumpang, Ini Fitur yang Ditawarkan (Okezone)

JAKARTA - Mitsubishi Destinator merupakan midsize SUV berkapasitas tujuh penumpang. Model yang menyasar kalangan keluarga ini juga dibekali sederet fitur untuk dapat digunakan pada mobilitas harian hingga perjalanan jarak jauh.

1. Mitsubishi Destinator

Mitsubishi Destinator menawarkan konfigurasi kabin 7 penumpang yang fleksibel. Kursi baris kedua dapat digeser. Lalu kursi baris kedua dan ketiga juga dapat dilipat untuk membantu menyediakan ruang tambahan bagi barang bawaan.

Pengaturan kabin ini bisa menyesuaikan ruang penumpang dan bagasi sesuai jumlah orang serta perlengkapan.

Selain itu, ada sederet kompartemen penyimpanan di bagian kabin, seperti side pocket untuk menyimpan barang kecil, seatback pocket untuk menyimpan barang yang dibutuhkan selama perjalanan, seatback foldable table untuk mendukung aktivitas praktis di dalam kabin, center console storage untuk menyimpan barang pribadi, serta luggage under box untuk memanfaatkan ruang penyimpanan tambahan.

Ada pula power outlet Type-A dan Type-C hingga baris ketiga.

Pada bagian kabin, dibenamkan pula dual zone AC yang memungkinkan pengemudi dan penumpang depan mengatur suhu sesuai preferensi masing-masing.

Sementara jok menggunakan bahan synthetic leather dengan anti-temperature rise function.

Mitsubishi Destinator juga memiliki panoramic sunroof untuk menghadirkan suasana kabin yang lebih lapang.

Sementara itu, Ambient Light dengan 64 pilihan warna sehingga dapat menyesuaikan suasana pencahayaan interior, termasuk saat berkendara pada malam hari.

Sebagai mobil keluarga, Mitsubishi Destinator memiliki ground clearance setinggi 244 mm (tanpa engine under cover). Jarak ini membantu memberikan ruang yang lebih lega antara bagian bawah mobil dan permukaan jalan saat melewati kondisi tertentu.

Selain itu, Destinator memiliki minimum turning radius 5,4 meters yang membantu memudahkan manuver, termasuk ketika harus berputar arah di jalan yang relatif sempit.