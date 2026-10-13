Incar Segmen SUV Keluarga, Ini Modal Mitsubishi Destinator Bersaing

Incar Segmen SUV Keluarga, Ini Modal Mitsubishi Destinator Bersaing (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Mitsubishi Destinator meramaikan segmen SUV yang menyasar kalangan keluarga. Karena itu, model ini dibekali sejumlah fitur sebagai modal bersaing.

1. Mitsubishi Destinator

Mitsubishi Destinator merupakan SUV dengan konfigurasi 7 seater. Mobil 7 penumpang menjadi salah satu model yang banyak diminati di Indonesia.

Secara dimensi, Mitsubishi Destinator memiliki lebar 1.840 mm, panjang 4.680 mm, dan tinggi 1.780 mm. Model ini memiliki kabin yang lapang.

Selain itu, pada bagian kabin dibenamkan panel instrumen dibalur material lembut. Sebagai mobil 7 penumpang, leg room menjadi hal yang diperhatikan.

Ada pula fitur noise control yang ditingkatkan melalui sound absorbing material dan sound isolation untuk kekedapan di dalam kabin.

Mitsubishi Destinator (Okezone)

Khusus pada varian Ultimate, terdapat fitur seperti Panoramic Sunroof, Ambient Lights, Seatback Foldable Table, Power Seat Adjuster, serta Dual Zone AC yang dilengkapi pengaturan suhu hingga baris ketiga. Sistem pendingin ini memungkinkan pengaturan suhu terpisah antara pengemudi dan penumpang depan.

Tersemat pula head unit 12.3 Inch Smartphone-Link Display Audio dan 8-inch Digital Driver Display. Premium Family SUV ini juga dibekali Dynamic Sound Yamaha Premium.

Dari sisi keselamatannya, Mitsubishi Destinator dilengkapi fitur Diamond Sense dengan teknologi, seperti Forward Collision Mitigation (FCM), Leading Car Departure Notification (LCDN), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Multi Around Monitor (kamera 360°), Adaptive Cruise Control (ACC), Automatic High Beam (AHB), Blind Spot Warning (BSW), dan Front Rain Sensing Wiper.