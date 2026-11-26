Tak Hanya Jualan, Ini Strategi Motul Dekati Konsumen

JAKARTA - Produsen pelumas Motul memiliki cara tersendiri untuk membangun kedekatan dengan konsumen. Tidak hanya melalui produk dan aktivitas otomotif, perusahaan juga memanfaatkan kegiatan santai sebagai sarana berinteraksi dengan pengguna kendaraan dan komunitas.

Pendekatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Motul After Hours yang digelar di Kaizen Heritage Buaran, Jakarta, belum lama ini. Mengusung konsep aktivitas selepas jam kerja, acara ini menjadi ruang berkumpul bagi konsumen dan komunitas otomotif dalam suasana yang lebih santai.

Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 200 pengunjung yang datang membawa kendaraan kesayangan mereka, mulai dari sepeda motor hingga mobil. Kehadiran peserta dengan beragam jenis kendaraan juga memperlihatkan latar belakang konsumen yang cukup beragam.

Berbeda dari kegiatan otomotif yang umumnya berfokus pada kendaraan atau produk, Motul After Hours dikemas dengan suasana hiburan. Pengunjung dapat menikmati penampilan musik secara langsung sekaligus menghabiskan waktu bersama teman maupun anggota komunitas lainnya.