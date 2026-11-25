Daftar Motor Honda di IMOS 2026, dari Beat hingga Motor Baru

Daftar Motor Honda di IMOS 2026, dari Beat hingga Motor Baru (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - PT Astra Honda Motor (AHM) memboyong sederet sepeda motor pada pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026, yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 20-29 November. Pada IMOS 2026, AHM juga meluncurkan motor baru.

Pada IMOS 2026, deretan motor Honda tersebut dihadirkan dalam berbagai zona, seperti zona Urban, Big Scooter, Fashion, Lifestyle, Explorer, Racing, hingga EV.

Motor Honda yang diborong pada IMOS 2026 di antaranya Honda BeAT, Vario 125, Vario 125 Street, Vario Evo 160 pada zona Urban. Ada pula pilihan skutik bongsor Big Scooter Honda ADV160, PCX160, Forza 250. AHM juga membawa Honda Genio, Scoopy, dan Stylo 160.

AHM juga memamerkan motor dengan nuansa balap seperti Honda CBR150R, CBR250RR, CBR1000RR-R Fireblade SP serta motor balap Astra Honda Racing Team (AHRT). Motor listrik Honda EM1 e:, ICON e:, CUV e: juga turut dihadirkan.

Honda di IMOS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Marketing Director AHM, Octavianus Dwi, mengatakan kehadiran sepeda motor Honda di IMOS 2026 merupakan wujud komitmen pihaknya untuk menghadirkan beragam pilihan sepeda motor.

”Melalui IMOS 2026, kami ingin menghadirkan beragam pilihan sepeda motor Honda untuk menjadi solusi mobilitas produktif sehari-hari pengunanya sekaligus memberikan pengalaman yang menyenangkan," kata Octa di arena IMOS 2026, dikutip Rabu (25/11/2026).

"Kami juga terus mengembangkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan masa depan mobilitas” ujar Octa.