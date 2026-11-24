Sudah Bisa Dipesan, Harga Omoda 04 EV Justru Masih Dirahasiakan

Sudah Bisa Dipesan, Harga Omoda 04 EV Justru Masih Dirahasiakan (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Harga Omoda 04 EV urung diumumkan pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten. Padahal umumnya, pameran menjadi ajang yang digunakan untuk meluncurkan mobil baru.

1. Harga Urung Diumumkan

Omoda & Jaecco Indonesia hanya membuka pre-booking Omoda 04 EV. Sementara harganya akan diumumkan pada Desember mendatang.

“Berapakah harganya? Berapa, berapa? Sampai jumpa di DWP (Djakarta Warehouse Project-red) 2026,” ujar Brand Manager Omoda & Jaecoo Indonesia, Alexander Haimir, sembari tertawa, pada Sabtu (21/11/2026) malam.

Omoda O4 dibekali Super Intelligent AI Space (SIAS). Sistem ini mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan dengan berbagai fungsi kendaraan. Didukung Agentic AI dan teknologi Large Language Model (LLM), sistem ini dirancang untuk memahami konteks dan maksud pengguna melalui percakapan, mulai dari pengaturan kenyamanan kabin dan navigasi hingga pencarian informasi serta hiburan. Kemampuan AI tersebut kemudian didemonstrasikan pada GAW 2026.

Dari sisi desain, Omoda O4 mengusung filosofi Cyber Mecha Design. Sementara interiornya mengadopsi konsep kokpit yang terinspirasi dari pesawat luar angkasa.

Omoda O4 di GAW 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Omoda O4 dibekali baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) berkapasitas 67 kWh, dengan jarak tempuh diklaim hingga 611 km berdasarkan standar CLTC. Model ini mendukung teknologi DC fast charging hingga 119 kW. Isi daya dari 20% hingga 80% dalam waktu sekitar 22 menit.

Motor listriknya menghasilkan tenaga maksimum 160 kW dan torsi puncak 275 Nm, dengan kemampuan akselerasi dari 0–100 km/jam dalam 7,1 detik.