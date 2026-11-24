Penjualan Jetour Tembus 3 Ribu Unit, Model T Series Jadi Andalan

TANGERANG - Jetour Sales Indonesia mengumumkan mencatatkan penjualan ritel hingga 3 ribu unit sepanjang Januari hingga Oktober 2026 pada Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. Lini T- Series menjadi tulang punggung penjualan brand asal China tersebut.

Jetour mulai memasarkan mobilnya di Tanah Air sejak 2024. Dashing dan X70 menjadi model pertama yang dipasarkan.

Jetour kemudian memasarkan lini SUV boxy, yaitu T2 dan T1. Kedua model itu juga ditawarkan dalam varian elektrifikasi yakni plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

"Kami ingin menciptakan produk dan pengalaman yang mendukung cara masyarakat bepergian, menjelajahi berbagai tempat, dan menikmati kehidupan. Dengan pengalaman di industri otomotif serta pemahaman terhadap kebutuhan konsumen dalam perjalanan, kami ingin menghadirkan semangat Travel+ dalam setiap perjalanan,” ujar Vice President Jetour International, Leo Chen, di arena GAW 2026, dikutip Selasa (24/11/2026).

“Prioritas kami adalah terus membangun fondasi jangka panjang di Indonesia melalui pengembangan portofolio produk, perluasan jaringan penjualan dan layanan, serta peningkatan pengalaman kepemilikan kendaraan,” tutur Leo.