Suzuki Burgman Street Dibanderol Rp30 Jutaan, Intip Spesifikasinya

TANGERANG - Suzuki Burgman Street resmi meluncur pada pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026, yang digelar di ICE BSD, Tangerang. Skutik bongsor itu dibanderol Rp30 jutaan.

1. Suzuki Burgman Street

Burgman Street dibekali teknologi baru dibandingkan lini skuter Suzuki lainnya di Indonesia.

"Suzuki menghadirkan Burgman Street dengan berbagai teknologi terkini, seperti panel instrumen TFT LCD berwarna, Suzuki Ride Connect+, dan Smart Keyless System," ujar 2W Sales & Marketing Department Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Teuku Agha, di arena IMOS 2026, dikutip Selasa (24/11/2026).

Suzuki Burgman Street meluncur di IMOS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Burgman Street menjadi skuter pertama Suzuki di Indinesia yang dilengkapi panel instrumen TFT LCD berwarna 4,2 inci. Selain itu, tersedia konektivitas smartphone melalui aplikasi Suzuki Ride Connect+ yang memungkinkan pengendara memperoleh informasi navigasi hingga notifikasi panggilan maupun pesan masuk.



Fitur baru lainnya adalah Smart Keyless System.

“Suzuki Ride Connect+ menjadi salah satu fitur unggulan yang membedakan Burgman Street dari lini skuter Suzuki sebelumnya," tutur Teuku Agha.

2. Desain dan Spesifikasi Burgman Street

Suzuko Burgman Street dilengkapi lampu depan split-lens LED serta lampu belakang LED terintegrasi. Ada pula sentuhan windscreen dark smoked dan emblem metalik.

Dari sisi performa, Suzuki Burgman Street mengandalkan mesin 125 cc berteknologi Suzuki Eco Performance (SEP) dengan tenaga maksimum 6,2 kW dan torsi 10,2 Nm. Ada penyempurnaan sistem pembakaran serta pengaturan transmisi CVT.

Pada aspek kenyamanan, Suzuki Burgman Street menggunakan rangka baru yang diklaim lebih ringan hingga jok panjang.