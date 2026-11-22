MG S6 EV Punya 3 Varian, Harga Termahal Tembus Rp585 Juta

MG S6 EV Punya 3 Varian, Harga Termahal Tembus Rp585 Juta (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Harga MGS6 EV diumumkan pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 20-29 November. MGS6 EV ditawarkan dalam 3 varian dengan harga mulai dari Rp495 juta on the road (OTR) Jakarta.

"Melalui MGS6 EV, kami ingin menghadirkan pengalaman berkendara premium yang dapat dirasakan secara menyeluruh, sekaligus memberikan pilihan baru bagi konsumen yang menginginkan lebih dari sebuah SUV listrik,” ujar CEO MG Motor Indonesia, Jason Huang, dikutip Minggu (22/11/2026).

MGS6 EV ditawarkan dengan 3 pilihan varian. Ketiganya adalah Magnify, Magnify Max, dan Magnify Ultra.

Ketiga varian itu menawarkan konfigurasi baterai dan sistem penggerak yang berbeda.

Sebagai varian awal, MGS6 EV Magnify menggunakan sistem penggerak Rear-Wheel Drive (RWD) yang didukung baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) berkapasitas 62 kWh. Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga maksimal 204 PS dan torsi 350 Nm, serta diklaim memiliki jarak tempuh hingga 490 km berdasarkan standar NEDC.

Model ini memiliki kemampuan pengisian cepat DC dari 30% hingga 80% dalam waktu sekitar 19 menit.

Sementara MGS6 EV Magnify Max memiliki kapasitas baterai lebih besar menjadi 77 kWh dengan teknologi Nickel Manganese Cobalt (NCM). Varian ini tetap mengusung sistem penggerak Rear-Wheel Drive (RWD).