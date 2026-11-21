Toyota Akui Ekspor ke Timur Tengah Turun Imbas Perang

Toyota Akui Ekspor ke Timur Tengah Turun Imbas Perang (Ilustrasi/Okezone)

TANGERANG - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengakui konflik di kawasan Timur Tengah berdampak terhadap kinerja ekspor kendaraan produksi Indonesia.

Presiden Direktur TMMIN, Nandi Julyanto mengungkap, permintaan dari kawasan tersebut mengalami penurunan akibat perang yang masih berlangsung.

Menurutnya, penurunan permintaan di Timur Tengah menjadi salah satu tantangan perusahaan dalam mencapai target ekspor tahun ini.

"Middle East agak turun memang karena situasinya kan memang situasi saat ini demand-nya turun karena ada perang ya. Masih situasi itu, mudah-mudahan sih tahun depan bisa normal ya," kata Nandi dalam acara Gaikindo Auto Week (GAW) di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11/2026).

Hingga Oktober 2026, ekspor kendaraan Toyota tercatat hampir mencapai 250 ribu unit. Angka tersebut tumbuh sekitar 1-2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, TMMIN menilai target ekspor sebanyak 300 ribu unit hingga akhir tahun cukup berat untuk dicapai. Kondisi pasar Timur Tengah yang mengalami penurunan permintaan menjadi salah satu faktor penghambat.

"Mudah-mudahan, tapi so far sih mungkin agak berat ya. Karena Middle East-nya yang turun jauh," ucapnya.

Untuk 2027, TMMIN memperkirakan kinerja ekspor relatif tidak jauh berbeda dibandingkan tahun ini. Perusahaan akan berupaya mencari pasar dan model kendaraan baru, termasuk menyasar negara-negara yang selama ini belum menjadi tujuan ekspor kendaraan produksi Indonesia.

TMMIN membidik sejumlah kawasan potensial, mulai dari Amerika Latin, Afrika hingga Eropa. Ekspansi tersebut akan mempertimbangkan kesesuaian model kendaraan serta standar yang berlaku di masing-masing negara.