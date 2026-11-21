4 Komponen Mobil Listrik Bekas yang Wajib Dicek, Bukan Cuma Kondisi Baterai

JAKARTA - Mobil listrik dan hybrid semakin menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan dengan teknologi elektrifikasi. Namun, saat memilih mobil listrik bekas, calon pembeli perlu memperhatikan lebih dari sekadar tampilan dan jarak tempuh kendaraan. Salah satu komponen penting yang perlu diperiksa adalah kondisi baterai.

Berdasarkan studi Geotab pada 2024 yang menganalisis lebih dari 10.000 kendaraan listrik, rata-rata penurunan kapasitas baterai (battery degradation) tercatat sekitar 1,8% per tahun. Namun, tingkat penurunannya dapat berbeda-beda, tergantung pada sejumlah faktor, seperti pola penggunaan, kebiasaan pengisian daya, dan kondisi lingkungan.

Jika calon pembeli tidak mengetahui kondisi baterai sebelum transaksi, kendaraan berpotensi mengalami sejumlah kendala saat digunakan. Baterai yang sudah mengalami degradasi signifikan dapat membuat daya tampung energi berkurang sehingga jarak tempuh menjadi lebih pendek dibandingkan kondisi awal.

Selain penurunan kapasitas, kondisi sel baterai yang tidak seimbang juga dapat mempengaruhi performa kendaraan. Baterai mobil listrik terdiri dari banyak sel yang bekerja dalam satu sistem. Ketika terdapat sel baterai yang memiliki tegangan atau kemampuan penyimpanan energi berbeda secara signifikan, sistem manajemen baterai atau Battery Management System (BMS) dapat membatasi proses pengisian maupun penyaluran daya untuk melindungi sistem. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat menyebabkan pengisian daya tidak optimal, munculnya indikator peringatan pada dashboard, hingga penurunan tenaga kendaraan.

Jika kerusakan sudah melibatkan modul atau paket baterai utama, konsumen berpotensi menghadapi biaya perbaikan yang cukup besar. Karena itu, mengetahui kesehatan baterai sebelum membeli menjadi langkah penting.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemeriksaan menyeluruh penting sebelum membeli mobil listrik bekas. Calon pembeli perlu mengetahui kondisi baterai, sistem kelistrikan, hingga komponen pendukung lainnya agar dapat memiliki gambaran lebih jelas mengenai kondisi kendaraan.

Ada 4 bagian yang perlu diperhatikan saat memeriksa mobil listrik dan hybrid bekas. Berikut penjelasannya:

1. Kondisi baterai

Hal ini meliputi kesehatan baterai, tegangan, keseimbangan sel, serta indikasi gangguan yang dapat diketahui melalui pemeriksaan diagnostik. Selain baterai utama, calon pembeli juga perlu memahami mobil listrik umumnya memiliki baterai tambahan bertegangan rendah, yaitu aki 12V.

Kedua baterai ini memiliki fungsi yang berbeda. Baterai utama berfungsi menyimpan energi untuk menggerakkan motor listrik, sedangkan aki 12V memasok daya bagi berbagai sistem elektronik kendaraan, seperti lampu, sistem keamanan, layar dashboard, sensor, dan modul kontrol. Keduanya saling mendukung melalui sistem kelistrikan kendaraan. Pada umumnya, energi dari baterai utama disalurkan melalui komponen bernama DC-DC converter untuk mengisi aki 12V dan memenuhi kebutuhan kelistrikan bertegangan rendah. Apabila aki 12V melemah atau DC-DC converter mengalami gangguan, kendaraan dapat mengalami masalah seperti sistem elektronik tidak merespons, indikator peringatan menyala, hingga gagal masuk ke mode siap jalan (Ready Mode). Artinya, baterai utama yang masih dalam kondisi baik belum tentu menjamin seluruh sistem kendaraan dapat beroperasi normal.