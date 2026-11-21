Lepas E6 EV Dibanderol Rp400 Jutaan, Jarak Tempuh hingga 540 Km

Lepas E6 EV Dibanderol Rp400 Jutaan, Jarak Tempuh hingga 540 Km (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Harga Lepas E6 EV diumumkan di Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. Lepas E6 EV dibanderol mulai dari Rp419,9 juta on the road (OTR) Jakarta.

1. Dibanderol Rp400 Jutaan

Lepas E6 EV hadir dalam dua varian, yaitu Stylish dan Passion. Varian Stylish dibanderol Rp419,9 juta dan Passion dibanderol Rp479,9 juta.

Vice Country Director Lepas Indonesia, Temmy Wiradjaja, menjelaskan pihaknya melihat kini pertimbangan konsumen semakin beragam dalam memilih kendaraan. Hal ini mulai dari desain, kenyamanan, hingga teknologi.

"Melalui Lepas E6 EV, kami ingin menghadirkan perpaduan aspek tersebut dalam satu SUV listrik yang memiliki karakter tersendiri, sekaligus didukung fitur keselamatan” ujar Temmy Wiradjaja, di arena GAW 2026, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Lepas E6 EV mengusung bahasa desain Leopard Aesthetics yang terinspirasi dari karakter leopard. Bagian depan dilengkapi Predator Gaze Headlights dengan Focus LED Headlight dan LED Split Dual-Lens. Model ini menggunakan velg alloy 19 inci.

Lepas E6 EV di GAW 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Pada bagian interior, terdapat panoramic sunroof seluas 1,12 m². Bagian kabin berkonsep Nature-Tech Cabin. Tersemat pula layar sentral 13,2 inci beresolusi 2K serta wireless charging 50W dengan sistem pendingin aktif.

Secara dimensi, Lepas E6 EV memiliki panjang 4.570 mm, lebar 1.852 mm, tinggi 1.676 mm, serta wheelbase 2.700 mm. Lepas E6 EV juga memiliki 39 kompartemen di dalam kabin. Bagasi belakang berkapasitas 323 liter dan dapat diperluas hingga 1.225 liter. Tersedia pula front trunk 38 liter serta sunken storage 99 liter.

Lepas E6 EV dibangun di atas Lex Platform dengan baterai berkapasitas 67 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak hingga 540 km berdasarkan standar NEDC.