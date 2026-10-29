Lepas Gandeng 2 Desainer di JFW 2027, Siapkan L8 dan E4 untuk Test Drive

JAKARTA - Brand otomotif asal China, Lepas, merambah dunia fashion melalui partisipasinya dalam Jakarta Fashion Week (JFW) 2027. Langkah ini menjadi salah satu upaya Lepas memperkuat identitas merek di Indonesia melalui pendekatan desain.

1. Kolaborasi di JFW 2027

Meski bergerak di industri yang berbeda, otomotif dan fashion memiliki kesamaan, yakni menjadikan desain sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan karakter dan identitas.

Sebagai sub-brand Chery, Lepas mengusung filosofi Leopard Aesthetic yang diterapkan pada desain model kendaraannya. Bagi Lepas, desain tidak hanya berkaitan dengan tampilan kendaraan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas merek.

Kesamaan pendekatan terhadap desain tersebut kemudian menjadi dasar kolaborasi Lepas dengan dua desainer, Danjyo Hiyoji dan Othman, di JFW 2027. Melalui kolaborasi ini, Lepas ingin membawa perspektif otomotif ke dalam eksplorasi fashion dengan karakter yang berbeda.

“Desain selalu menjadi bagian penting dari karakter LEPAS. Melalui Jakarta Fashion Week 2027, kami mendapat kesempatan untuk membawa perspektif otomotif Lepas ke ruang kreatif yang berbeda dan melihat bagaimana desain dapat menjadi medium ekspresi dalam dunia fashion," kata Vice Country Director Lepas Indonesia, Temmy Wiradjaja, Kamis (29/10/2026).

Lepas L8 PHEV di JFW 2027 (Dok)

Danjyo Hiyoji dikenal lewat eksplorasi fashion kontemporer yang ekspresif, sedangkan Othman menghadirkan busana pria dengan karakter modern. Keduanya menerjemahkan identitas masing-masing melalui siluet, material, proporsi, dan detail busana.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bagaimana desain dapat menjadi medium untuk mengekspresikan karakter personal, sekaligus membuka ruang pertemuan antara industri otomotif dan fashion.

Dalam industri otomotif, karakter kendaraan diterjemahkan melalui bentuk, proporsi, dan detail yang turut membangun pengalaman berkendara. Sementara itu, dalam dunia fashion, karakter ditampilkan melalui busana yang menjadi bagian dari ekspresi personal.

Keduanya menunjukkan bahwa desain tidak sekadar berkaitan dengan tampilan, tetapi juga berperan dalam membentuk identitas.