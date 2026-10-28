BAIC Bawa 4 Mobil ke GIIAS Makassar 2026, Ada SUV Hybrid hingga Mobil Listrik

BAIC Bawa 4 Mobil ke GIIAS Makassar 2026, Ada SUV Hybrid hingga Mobil Listrik (Dok BAIC Indonesia)

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar 2026 digelar di Summarecon Mutiara Makassar Convention Center pada 28 Oktober hingga 1 November mendatang. Pameran tersebut menjadi kesempatan bagi brand otomotif untuk memperluas jangkauan di wilayah timur Indonesia.

Produsen China, BAIC, ikut serta dalam pameran tersebut sebagai salah satu upaya ekspansi di wilayah timur Indonesia.

Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia yang merupakan agen pemegang merek BAIC, Dhani Yahya, menjelaskan Makassar merupakan salah satu pasar strategis bagi BAIC Indonesia, dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang.

"Kami melihat kebutuhan kendaraan di wilayah ini sangat beragam, sehingga BAIC menghadirkan pilihan produk mulai dari SUV hybrid yang menawarkan efisiensi, SUV tangguh dengan karakter off-road, SUV modern untuk penggunaan sehari-hari, hingga kendaraan listrik murni," ujarnya, dalam keterangan perusahaan, Rabu (28/10/2026).

"Melalui GIIAS Makassar 2026, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat produk BAIC sekaligus merasakan langsung keunggulannya,” tuturnya.

Bawa 4 Model

Pada GIIAS Makassar 2026, BAIC Indonesia membawa 4 model, mulai dari mobil dengan mesin pembakaran internal, hybrid, hingga listrik. Keempat model itu adalah BAIC BJ30 Hybrid, BAIC BJ40 Plus, BAIC X55 II, serta BAIC T1 yang merupakan mobil listrik.

BAIC Indonesia menyediakan dua unit untuk dicoba pengunjung test drive selama GIIAS Makassar 2026, yaitu BAIC T1 dan BAIC BJ 30 Hybrid.

“Selain menghadirkan pilihan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kami juga menyiapkan program penjualan khusus selama GIIAS Makassar 2026. Kami berharap penawaran ini dapat memberikan nilai lebih bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan BAIC," kata Dhani Yahya.