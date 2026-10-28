V-Belt Motor Matik Mulai Aus, Kenali 3 Tanda yang Perlu Diwaspadai

JAKARTA - Pada motor matik, drive belt atau v-belt menjadi komponen penting. V-belt berfungsi menyalurkan tenaga mesin ke roda belakang melalui sistem Continuously Variable Transmission (CVT).

Karena posisinya tertutup di dalam rumah CVT, kondisi drive belt kerap luput. Padahal, pemakaian terus-menerus dapat menyebabkan komponen mengalami keausan. Jika tidak terdeteksi, kerusakan berisiko membuat sepeda motor kehilangan kemampuan meneruskan tenaga ke roda belakang.

Main Dealer sepeda motor Honda area Jakarta – Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS), mengimbau konsumen mengenali gejala gangguan CVT dan melakukan pemeriksaan secara berkala.

Berikut tiga hal yang perlu diperhatikan saat mendeteksi potensi masalah pada CVT:

1. Muncul Suara Decitan dan Getaran Tidak Normal

Suara decitan dari area CVT, terutama ketika motor mulai bergerak, perlu diwaspadai. Gejala tersebut dapat berkaitan dengan kondisi drive belt maupun komponen transmisi lainnya. Getaran berlebih saat akselerasi awal juga bisa menjadi tanda adanya gangguan yang perlu diperiksa lebih lanjut.

CVT motor matic (Wahana Honda)

Jika tarikan terasa berbeda dari biasanya, pengendara sebaiknya tidak langsung menyimpulkan penyebabnya. Pemeriksaan oleh mekanik diperlukan untuk memastikan sumber masalah dan menentukan penanganan yang tepat.

2. Periksa Kondisi dan Usia Pakai V-Belt

Kondisi fisik drive belt tidak dapat diperiksa secara menyeluruh dari luar karena komponen ini berada di dalam rumah CVT. Mekanik perlu membuka penutup transmisi untuk memeriksa keausan, retakan, serta kerusakan pada bagian bergerigi.

Pemeriksaan CVT perlu dilakukan mengikuti jadwal perawatan pada buku pedoman. Pada interval tertentu, termasuk setiap kelipatan 8.000 kilometer untuk pemeriksaan sesuai jadwal model terkait, mekanik dapat mengevaluasi kondisi komponen sekaligus membersihkan ruang CVT. Penggantian drive belt juga harus mengikuti rekomendasi untuk masing-masing tipe sepeda motor, bukan hanya berdasarkan jarak tempuh.

3. Gunakan Suku Cadang Orisinal Sesuai Spesifikasi

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan drive belt perlu diganti, konsumen disarankan menggunakan Honda Genuine Parts (HGP) yang sesuai dengan spesifikasi sepeda motornya. Kesesuaian ukuran dan karakteristik komponen membantu menjaga kinerja transmisi serta mendukung keandalan kendaraan.