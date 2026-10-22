Apakah Asap Karhutla Bisa Bikin Filter Motor Cepat Kotor?

JAKARTA - Apakah asap karhutla bisa bikin filter motor cepat Kotor? Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih melanda sejumlah daerah di Indonesia. Pulau Sumatera dan Kalimantan masih diselimuti kabut asap.

Asap karhutla tidak hanya mengganggu pernapasan manusia, tetapi juga dapat berdampak pada kendaraan yang digunakan sehari-hari. Bagi pengendara sepeda motor, partikel debu dan asap yang melayang di udara berpotensi menumpuk di sejumlah komponen, termasuk filter udara mesin.

Lantas, benarkah asap karhutla membuat filter udara motor lebih cepat kotor dari biasanya? Jawabannya bergantung pada tingkat polusi udara, kondisi jalan, serta lamanya kendaraan terpapar udara tercemar. Agar mesin tetap bekerja optimal, ada sejumlah hal yang perlu diketahui para pemilik motor. Berikut penjelasannya, sebagaimana dihimpun dari pemberitaan Okezone,

1. Filter Udara Tersumbat Bisa Mengganggu Performa Mesin

Kotoran yang menumpuk pada filter dapat mengurangi aliran udara yang masuk ke mesin. Pada motor bermesin pembakaran internal, kondisi ini berpotensi mengganggu proses pembakaran sehingga respons mesin ikut terpengaruh. Gejalanya bisa berupa tarikan yang terasa kurang responsif atau konsumsi bahan bakar yang berubah, meski keluhan serupa juga dapat dipicu masalah lain.

Pada motor injeksi, sistem pengelolaan mesin memang mampu menyesuaikan campuran udara dan bahan bakar dalam batas tertentu. Namun, kemampuan itu bukan alasan untuk membiarkan filter dalam kondisi kotor. Bila hambatan aliran udara sudah melampaui batas yang dirancang, performa mesin tetap bisa terganggu.

Pemilik motor juga disarankan tidak buru-buru menyimpulkan bahwa asap karhutla menjadi biang keladi ketika tarikan terasa berat. Pemeriksaan perlu mencakup kondisi filter, saluran masuk udara, busi, hingga komponen lain sesuai gejala yang muncul. Dengan begitu, perbaikan dapat dilakukan berdasarkan penyebab sebenarnya, bukan sekadar dugaan.

2. Periksa Filter Udara

Bagi pengendara yang kerap melintas di wilayah terdampak asap atau berdebu, pemeriksaan filter udara sebaiknya dilakukan lebih sering dari biasanya. Jadwal perawatan dalam buku manual tetap menjadi acuan, lalu disesuaikan dengan kondisi operasional kendaraan. Bila filter tampak sangat kotor, rusak, atau tersumbat, pembersihan maupun penggantian perlu dilakukan sesuai petunjuk pabrikan.

Perlu dipahami, tidak semua filter udara bisa dibersihkan dengan cara yang sama. Filter berbahan kertas umumnya harus diganti ketika sudah kotor sesuai ketentuan. Sementara sebagian filter berbahan busa masih bisa dibersihkan dengan metode khusus. Pengendara juga diminta tidak menyemprot filter menggunakan udara bertekanan tinggi apabila tidak direkomendasikan produsen karena dapat merusak media penyaring.

Singkatnya, asap karhutla berpotensi menambah jumlah partikel yang tertangkap filter udara motor, namun besarnya pengaruh bergantung pada tingkat paparan dan kondisi lingkungan. Pemeriksaan rutin serta perawatan sesuai rekomendasi pabrikan menjadi langkah paling tepat untuk menjaga performa mesin tetap optimal.