Daftar Lengkap Pemenang Mobil Terfavorit GIIAS Semarang 2026

JAKARTA - Sejumlah mobil menyabet penghargaan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2026. Penghargaan itu diberikan berdasarkan testimoni dari pengunjung pameran.

GIIAS Semarang 2026 digelar di Muladi Dome UNDIP, Semarang, pada 30 September hingga 4 Oktober.

Project Director GIIAS The Series, Abiyoso Wietono, mengapresiasi seluruh peserta pameran atas kontribusi dalam menyukseskan gelaran tahun ini.

“Antusiasme serta kerja keras para peserta dalam menghadirkan inovasi dan konsep terbaik menjadi salah satu faktor penting di balik keberhasilan GIIAS Semarang 2026. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kami atas semangat luar biasa seluruh peserta dalam memeriahkan pameran tahun ini,” ujar Abiyoso.

Sebagai bentuk apresiasi atas usaha yang dilakukan para peserta tersebut, GIIAS Semarang 2026 menganugerahkan penghargaan untuk booth dan kendaraan terfavorit pilihan pengunjung.

Penghargaan GIIAS Semarang 2026 terbagi dalam tiga kategori utama. Kategori tersebut adalah Favorite Booth, Favorite Car, dan Favorite Motorcycle.

Pemenang dari setiap kategori ditentukan melalui survei pengunjung atas pengalaman mereka selama pameran.

Berikut adalah daftar lengkap peraih penghargaan GIIAS Semarang 2026:

1. Favorite Car

● Favorite Passenger Car SUV diraih oleh Toyota New Land Cruiser HEV

● Favorite Passenger Car MPV diraih oleh Honda Step WGN Hybrid

● Favorite Passenger Car Crossover diraih oleh Leap Motor B10

● Favorite Passenger Car Sedan diraih oleh Mazda 6E Fastback

● Favorite Passenger Car Hatchback diraih oleh Vinfast VF6

● Special Concept Car diraih oleh Omoda Jaecoo Omoda 04 EV

● Special Exhibit Car diraih oleh Wuling Aira EV Toy Story