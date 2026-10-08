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GIIAS Semarang 2026 Dihadiri 28 Ribu Pengunjung, Gaikindo Soroti Potensi Pasar Otomotif di Jateng

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |11:32 WIB
GIIAS Semarang 2026 Dihadiri 28 Ribu Pengunjung, Gaikindo Soroti Potensi Pasar Otomotif di Jateng
GIIAS Semarang 2026 Dihadiri 28 Ribu Pengunjung, Gaikindo Soroti Potensi Pasar Otomotif di Jateng (Dok)
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JAKARTA - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2026 disambut antusias warga setempat. Total 28 ribu pengunjung menghadiri pameran tersebut. 

1. GIIAS Semarang 2026

GIIAS Semarang 2026 digelar di Muladi Dome Undip pada 30 September hingga 4 Oktober. Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, bersyukur atas respons positif masyarakat Jawa Tengah terhadap gelaran GIIAS Semarang 2026. 

Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat dan pemerintah daerah Jawa Tengah membuktikan gelaran pameran ini dapat mendukung perkembangan industri otomotif di daerah tersebut.

“GIIAS Semarang 2026 berhasil membuktikan pasar otomotif di Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar. Dukungan dari pemerintah daerah dan tingginya antusiasme masyarakat menjadi kunci sukses penyelenggaraan GIIAS Semarang tahun ini,” ujar Putu, dikutip Kamis (8/10/2026).

"Pameran ini tidak hanya menjadi ajang pengenalan teknologi baru, tetapi juga memberikan kontribusi dan dorongan nyata bagi pergerakan ekonomi nasional di akhir tahun," tuturnya.

Selama lima hari penyelenggaraan, GIIAS Semarang 2026 menghadirkan total 19 merek kendaraan bermotor dengan ragam inovasi dan teknologi terkini. 

Pada kategori kendaraan penumpang, terdapat 18 merek, antara lain BAIC, BYD, Changan, Chery, Citroen, Daihatsu, GAC Aion, Geely, Honda, Jetour, KIA, Leap Motor, Mazda, Omoda Jaecoo, Suzuki, Toyota, Vinfast, dan Wuling. Sementara pada kategori sepeda motor diwakili Polytron.

 

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