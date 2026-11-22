Alasan Kenapa Mobil Matic Tak Boleh Diderek jika Mogok

Alasan Kenapa Mobil Matic Tak Boleh Diderek jika Mogok (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Mobil bertransmisi otomatis atau matik memang memberikan kemudahan tersendiri bagi pengemudi. Pengendara tidak perlu berulang kali memindahkan gigi sambil menekan pedal kopling, sehingga lebih praktis dan nyaman, terutama ketika menghadapi kemacetan.

Namun, di balik kemudahan penggunaannya, transmisi otomatis memiliki mekanisme kerja berbeda dengan transmisi manual. Perbedaan tersebut membuat mobil matik membutuhkan penanganan khusus ketika mengalami gangguan, terutama saat mesin tidak dapat dinyalakan atau kendaraan mogok.

Salah satunya ketika mobil harus dipindahkan dengan cara diderek. Meski terlihat sebagai solusi paling praktis, mobil matik tidak boleh diderek sembarangan karena berisiko menimbulkan kerusakan pada komponen transmisi.

Lantas, mengapa mobil matik tidak boleh diderek sembarangan saat mogok? Berikut sejumlah alasan dan cara aman memindahkannya.

1. Kerusakan Komponen Internal Transmisi

Transmisi otomatis terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja dan membutuhkan pelumasan agar dapat berfungsi dengan baik. Cairan transmisi atau oli matik tidak hanya berfungsi sebagai pelumas, tetapi juga membantu mendinginkan komponen di dalamnya.

Dikutip dari laman Auto2000, dijelaskan pelumasan memiliki peran penting dalam menjaga kinerja transmisi otomatis. Ketika sirkulasi oli terganggu, gesekan antarkomponen dapat meningkat dan memicu keausan.

Komponen seperti kopling internal dan bearing berisiko mengalami kerusakan apabila bekerja tanpa pelumasan yang memadai. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, kerusakan dapat merembet ke bagian transmisi lainnya.

2. Gangguan Pelumasan dan Risiko Panas Berlebih

Selain mencegah gesekan berlebihan, oli transmisi juga berfungsi membantu mengendalikan suhu komponen yang bekerja di dalamnya.

Pada sejumlah transmisi otomatis konvensional, pompa oli digerakkan oleh mesin. Ketika mesin mati, pompa tersebut tidak bekerja sehingga sirkulasi oli dapat terganggu.