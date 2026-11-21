Ramaikan GAW 2026, VinFast Bawa 4 Model Mobil Listrik

TANGERANG - VinFast memboyong sejumlah model mobil listrik mereka pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, yang digelar di ICE BSD Tangerang, Banten, pada 20-29 November. Model yang dibawa mulai dari VF3 hingga Limo Green.

CEO VinFast Indonesia, Arunodoy Das, menyampaikan Indonesia merupakan salah satu pasar utama dalam strategi pengembangan global VinFast.

"Ambisi kami tidak hanya menghadirkan kendaraan listrik modern yang mampu memenuhi beragam kebutuhan konsumen, tetapi juga membangun ekosistem yang komprehensif untuk memberikan rasa tenang sepanjang perjalanan kepemilikan kendaraan," ujarnya di arena GAW 2026, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Dalam pameran ini, VinFast menampilkan empat model kendaraan listrik di berbagai segmen populer, yaitu VF 3 (mini-SUV), VF 6 (B-SUV), VF 7 (C-SUV), dan Limo Green. VF 3 hadir dengan desain kompak. Sementara VF 6 dan VF 7 merupakan SUV listrik untuk kebutuhan individu maupun keluarga.

VinFast Limo Green adalah MPV listrik untuk individu maupun pelaku usaha di sektor transportasi.

Di sisi lain, VinFast juga menghadirkan program untuk kepemilikan mobil listrik. Program ini didukung oleh lima pilar, yaitu Zero Operating Cost, Battery Peace of Mind, Ownership Confidence, Service Confidence, dan Business Confidence.