Geely Okavango Meluncur di GAW 2026, SUV Bensin Seharga Rp400 Jutaan

TANGERANG - Geely Auto Indonesia menambah lini model mobil dengan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) alias mobil bensin, di tengah pertumbuhan mobil listrik di Tanah Air. Geely Okavango resmi meluncur pada Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 20-29 November.

Berdasarkan data Gaikindo, mobil ICE menyumbang sekitar 75 persen dari penjualan mobil nasional hingga Maret 2026.

"Kami melihat kebutuhan tersebut sebagai peluang untuk memperluas pilihan SUV Geely melalui kehadiran Geely Okavango, sekaligus menjangkau lebih banyak konsumen dengan kebutuhan mobilitas yang beragam,” ujar Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, di arena GAW 2026, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Okavango merupakan SUV segmen D. Model ini memiliki konfigurasi 7 seater.

Geely Okavango dibekali mesin 1.5L Turbocharged yang menghasilkan tenaga maksimum 174 PS dan torsi puncak 290 Nm. Mesin ini dipadukan transmisi 7-Speed Wet Dual-Clutch Transmission (7DCT).

SUV 7 seater ini memiliki berbagai mode berkendara, yaitu Eco, Comfort, atau Sport. Selain itu, ada Manual Mode memberikan keleluasaan dalam mengatur perpindahan gigi.

Geely Okavango dibekali Rigid Monocoque Chassis dengan penyetelan melalui China-Europe Joint Chassis Tuning (CEVT). Pada bagian kaki-kaki, SUV inj dibekali MacPherson Strut pada suspensi depan dan Multi-link Independent pada suspensi belakang.