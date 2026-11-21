Aion i60 Dibanderol Rp532 Juta, Intip Spesifikasinya

TANGERANG - GAC Indonesia mengumumkan harga Aion i60 pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 20-29 November. Mobil terbaru GAC Indonesia itu dibanderol Rp532 juta.

Diketahui, Aion i60 diperkenalkan pada 7 November 2026. Sejak saat itu, Aion i60 disebut telah menerima lebih dari 1.000 pre booking.

"Sejak diperkenalkan dua minggu lalu, AION i60 telah mendapatkan respons yang sangat positif dari masyarakat Indonesia, dengan lebih dari 1.000 pre-booking,” ujar CEO GAC Indonesia, Andry Ciu, di arena GAW 2026, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Pada aspek keandalan, Aion i60 dibekali teknologi Magazine Battery 2.0 dengan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) berkapasitas 75 kWh. Model ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 602 km berdasarkan standar NEDC.

Aion i60 dibekali pengisian daya cepat melalui teknologi 3C Fast Charging.

Dari sisi performanya, Aion i60 menggunakan motor listrik Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) dengan tenaga maksimum 150 kW atau setara 201 hp dan torsi 210 Nm.

Aion i60 menggunakan sistem penggerak roda depan (Front Wheel Drive/FWD). Kecepatan maksimalnya mencapai 170 km/jam.

Dari sisi keselamatan, Aion i60 dilengkapi teknologi 720° All-Round Body Protection dengan struktur bodi berbahan baja.

Aion i60 juga dilengkapi enam airbag serta 15 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Level 2.