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Aion i60 Meluncur di Indonesia, Jarak Tempuh 602 Km dan Dibanderol Rp500 Jutaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |17:04 WIB
Aion i60 Meluncur di Indonesia, Jarak Tempuh 602 Km dan Dibanderol Rp500 Jutaan
Aion i60 Meluncur di Indonesia, Jarak Tempuh 602 Km dan Dibanderol Rp500 Jutaan (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Aion i60 resmi meluncur di Indonesia. Meski harga resminya belum diumumkan, SUV listrik itu diperkirakan dibanderol di kisaran harga Rp500 juta. Ini menjadi debut Aion i60 di wilayah Asia Tenggara dalam konfigurasi setir kanan (right hand drive/RHD). 

Chief Technology Officer GAC International, Masato Katsumata, menjelaskan filosofi pengembangan kendaraan GAC. 

“Bagi GAC, kualitas kendaraan tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan spesifikasi yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana setiap elemen dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya," ujarnya saat peluncuran  di Jakarta, Sabtu (7/11/2026). 

Ia melanjutkan, hal ini membutuhkan disiplin engineering, perhatian terhadap detail, serta pemahaman terhadap kebutuhan konsumen. 

"Melalui Aion i60, kami ingin menghadirkan standar kualitas yang mengintegrasikan kenyamanan, keselamatan, dan keandalan dalam satu kendaraan," katanya. 

Masato Katsumata juga menyebutkan, Indonesia merupakan pasar strategis bagi GAC. 

Aion i60 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Aion i60 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Spesifikasi Aion i60 

Secara dimensi, Aion i60 memiliki panjang 4.685 mm, lebar 1.854 mm, tinggi 1.660 mm, serta jarak sumbu roda 2.775 mm. 
Pada bagian kabin terdapat sistem hiburan dan konektivitas dilengkapi layar infotainment 15,6 inci beresolusi 2,5K dengan sistem ADiGO 6.0. Ada pula Fitur Nap Mode dan Pet Mode. 

Pada aspek keselamatan, Aion i60 menggunakan konstruksi cage-type body dengan 72% material baja berkekuatan tinggi, termasuk baja hot-formed berkekuatan 1.500 MPa pada bagian inti kabin.

Tersemat pula enam airbag serta teknologi GAC Magazine Battery 2.0 yang dikembangkan dengan berbagai pengujian keselamatan baterai.

AION i60 juga dilengkapi 15 fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS) Level 2. Beberapa di antaranya meliputi Adaptive Cruise Control (ACC), Automatic Emergency Braking (AEB), Forward Collision Warning (FCW), Blind Spot Detection (BSD), Lane Departure Warning (LDW), dan Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

 

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