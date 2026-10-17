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Aion UT Punya Varian Baru, Segini Harganya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |18:08 WIB
Aion UT Punya Varian Baru, Segini Harganya
Aion UT Punya Varian Baru, Segini Harganya (Dok GAC Indonesia)
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JAKARTA - GAC Indonesia memperkenalkan Aion UT Urban terbaru. Model tersebut mendapatkan penyegaran dari sisi fitur dan interior. 

1. Aion UT Urban

Aion UT Urban merupakan pengembangan dari varian Standard. Ada pembaruan yang disematkan pada model tersebut. Pembaruan itu antara lain jok berbahan synthetic leather, setir berlapis synthetic leather, electric driver seat, hingga electric power tailgate. 

Product Planning and Strategy GAC Indonesia, Iqbal Taufiqurrahman, menjelaskan bagi pihaknya, pengembangan produk tidak hanya berfokus pada teknologi dan penambahan fitur, tetapi juga memahami kebutuhan konsumen dalam penggunaan sehari-hari. 

"Kami melihat kenyamanan dan kepraktisan sebagai bagian penting dari pengalaman berkendara. Karena itu, melalui Aion UT Urban, kami menghadirkan pembaruan yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi konsumen,” ujar Iqbal Taufiqurrahman, dikutip Sabtu (17/10/2026). 

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