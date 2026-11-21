Suzuki Hadirkan 11 Model di GAW 2026, dari Carry hingga e Vitara

TANGERANG - Suzuki meramaikan pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 20-29 November. Total 11 unit display dihadirkan pada GAW 2026.

Suzuki memanfaatkan pameran ini untuk mendorong penjualan. Karena itu, beragam model dihadirkan sebagai display.

“Menjelang penghujung tahun, Suzuki memberikan satu momen program penjualan lagi bagi warga Jabodetabek, yaitu melalui Gaikindo Auto Week Jakarta 2026. Baik pengunjung maupun calon konsumen bisa lebih fokus pada promo yang kami sajikan, untuk melengkapi keyakinan keputusan pembelian mobil baru Suzuki,” ujar Marketing & Value Chain 4W Department Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Randy R. Murdoko, di ICE BSD, dikutip Sabtu (21/11/2026).

11 Mobil Display

Suzuki menampilkan 11 mobil dari berbagai segmen. Mulai dari mobil elektrifikasi hingga pickup.

Kesebelas model itu adalah Suzuki XL7 New Alpha Hybrid, Jimny, e Vitara, Fronx, All New Ertiga Hybrid Cruise, Grand Vitara, S-Presso, APV, hingga Suzuki New Carry.