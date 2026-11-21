Varian Tertinggi Danza D9 Meluncur, Harganya Tembus Rp1 Miliar

TANGERANG - Danza New D9 Premium meluncur pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 20-29 November. Varian tertinggi Danza D9 itu dibanderol Rp1,2 miliar on the road (OTR) Jakarta.

1. Danza D9 Premium

Danza D9 Premium hadir dengan peningkatan dari sisi kenyamanan hingga performa. Model ini juga sudah dirakit secara lokal di Indonesia.

"Melalui kehadiran New D9 Premium, kami ingin membawa standar kenyamanan MPV listrik mewah ke tingkat yang lebih tinggi, sekaligus melanjutkan perjalanan D9 sejak tahun 2025 yang telah mendapatkan sambutan positif dari para pelanggan," ujar President Director PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, di arena GAW 2026, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Danza D9 Premium (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Danza D9 Premium ditenagai sistem penggerak All-Wheel Drive (AWD). Danza D9 Premium mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 410 kW dan torsi puncak 445 Nm.

Model ini menggunakan baterai Blade generasi kedua, dengan jarak tempuh hingga 650 km berdasarkan NEDC dalam satu kali pengisian daya penuh. Danza D9 Premium sudah kompatibel dengan teknologi FLASH Charging. Isi daya 10% hingga 70% dalam waktu sekitar 5 menit dan hingga full (97% SOC) dalam waktu 9 menit.

Pada bagian kabin, kini seluruh kursi dibalut material Nappa Leather premium, dipadukan lapisan plafon berbahan suede.

Ada pula fitur ventilasi dan pemanas, Air SPA Zero Gravity Seat, dengan pengaturan otomatis yang memungkinkan kursi menyesuaikan posisi ke mode zero gravity. Ini kemudian dilengkapi extension leg rest serta fitur pijat 16 titik.

Selain itu, terdapat Second Row Entertainment System, yaitu layar hiburan berukuran 12,8 inci untuk masing-masing penumpang di baris kedua.