Danza New D9 dan Z9 GT Meluncur di Indonesia, Segini Harganya

Danza New D9 dan Z9 GT Meluncur di Indonesia, Segini Harganya (Okezone)

JAKARTA - Dua model baru Danza, sub brand premium BYD, meluncur di Indonesia, yaitu D9 dan Z9 GT, Rabu (14/10/2026). Danza D9 facelift dibanderol Rp1,08 miliar dan Z9 GT dibanderol Rp2,225 miliar.

Keduanya menyasar segmen berbeda. Danza D9 facelift menyasar segmen MPV listrik premium. Sementara Danza Z9 GT merupakan sedan listrik premium yang dibekali performa tinggi.

1. Danza New D9

Danza New D9 kini dibekali blade battery generasi kedua. Jarak tempuhnya kini mencapai 730 km dalam satu kali pengisian daya penuh berdasarkan standar NEDC.

Versi terbaru D9 ini juga sudah mendukung teknologi BYD flash charing. Isi daya dari hingga 70 persen disebut cuma 5 menit dan hingga penuh cuma 9 menit.

Danza New D9 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Selain itu, MPV listrik pesaing Toyota Alphard ini memiliki tenaga hingga 340 kW atau lebih besar 110 kW dibandingkan versi terdahulu.

Danza New D9 juga menggunakan disus-C yang dapat mengurangi guncangan serta menjaga stabilitas.

Di bagian kabin, ruang penyimpanan juga bertambah serta lay out kursi penumpang otomatis sesuai kebutuhan.

Danza New D9 kini hadir dalam pilihan warna Cosmos Black, Arctic White, Starry Night Grey, dan Whale Sea Blue. Kini juga ada pilihan warna interior baru yakni hitam, melengkapi pilihan warna cokelat.