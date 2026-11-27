Tampil Beda di GAW 2026, iCar V27 Dimodifikasi Bergaya Kuda Perang

TANGERANG – iCar V27 tampil berbeda di ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. SUV tersebut mendapat sentuhan modifikasi bertajuk “Armored Black Stallion” yang terinspirasi dari kuda perang berzirah pada era Dinasti Tang.

1. ICar V27 Modifikasi

Konsep modifikasi ini memadukan unsur budaya China dengan karakter kendaraan petualang. Tampilan serba hitam dipilih untuk menggambarkan sosok kuda perang yang gagah, kuat, dan penuh energi.

Nama Armored Black Stallion memiliki dua makna. Black Stallion merepresentasikan kuda hitam yang identik dengan kekuatan dan energi, sekaligus dikaitkan dengan Tahun Kuda Api 2026. Sementara itu, Armored menggambarkan struktur bodi kendaraan yang kokoh serta tambahan perangkat pelindung untuk mendukung aktivitas off-road.

Sejumlah ubahan terlihat pada bagian eksterior iCar V27. Bagian depan dilengkapi front steel bull bar yang memberikan kesan seperti pelindung zirah. Perangkat tersebut juga dipadukan dengan hidden winch yang dapat digunakan sebagai alat bantu ketika kendaraan menghadapi medan sulit.

Modifikasi lainnya terlihat pada penggunaan ban mud-terrain berukuran 35 inci. Ban tersebut dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi permukaan jalan, termasuk medan berlumpur. iCar V27 juga mendapat tambahan lift kit 2 inci untuk meningkatkan ground clearance.