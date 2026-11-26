Honda Scoopy Punya Warna Baru, Segini Harganya

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran terhadap Honda Scoopy. Skutik tersebut kini punya warna dan desain striping baru.

Ada dua warna baru yang kini disematkan pada Honda Scoopy. Keduanya adalah Fashion White dan Stylish Brown.

Marketing Director AHM Octavianus Dwi mengatakan, Honda Scoopy telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda Indonesia.

“Honda Scoopy punya tempat tersendiri di hati anak muda, terutama mereka yang menyukai gaya retro yang unik dan tak lekang waktu. Lewat dua warna dan striping baru ini, kami ingin semakin menguatkan karakter retro-unik dari Honda Scoopy,” ujar Octavianus, Kamis (26/11/2027).

Selain penyegaran tampilan, tak ada perubahan lainnya pada Honda Scoopy. Skutik bergaya retro ini dibekali lampu depan LED berteknologi crystal block. Sentuhan retro juga terlihat pada desain velg lima palang yang dipadukan ban tubeless berukuran 12 inci.

Honda Scoopy warna baru (Dok AHM)

Honda Scoopy dilengkapi Digital Panel Meter yang menyajikan berbagai informasi, mulai dari kecepatan, jam, konsumsi bahan bakar rata-rata dan real time, tripmeter, hingga indikator ECO. Khusus tipe Smart Key, panel meter juga menampilkan indikator Smart Key dan baterai.

Tersemat pula USB Type-C Chargerserta Multi-Function Hook yang dapat dilipat untuk membawa barang bawaan.

Pada tipe Smart Key, Honda Scoopy telah dilengkapi Honda Smart Key System dengan fitur Answer Back System dan Anti-theft Alarm.

Dari sisi performa, Honda Scoopy mengandalkan mesin 110cc SOHC dengan teknologi eSP (enhanced Smart Power) dan sistem pembakaran injeksi PGM-FI. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 6,6 kW pada 7.500 rpm dan torsi puncak 9,2 Nm pada 6.000 rpm. Honda Scoopy juga memiliki konsumsi bahan bakar mencapai 59 km/liter berdasarkan metode pengujian internal, serta telah memenuhi standar emisi Euro 3.