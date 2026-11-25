Honda Prelude Interior Hitam Debut di Indonesia, Siap Dikirim pada 2027

Honda Prelude Interior Hitam Debut di Indonesia, Siap Dikirim pada 2027 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Honda Prelude hadir dengan tampilan baru pada pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 20-29 November. Honda Prelude hadir dengan interior serba hitam.

1. Honda Prelude Interior Hitam

Ini adalah kali pertama Honda Prelude dengan interior hitam dihadirkan di Indonesia. Warna hitam mendominasi interior Prelude dengan dengan aksen jahitan biru pada jok dan panel kabin, serta logo Prelude berwarna biru pada dashboard.

Diketahui, Honda Prelude pertama kali diperkenalkan pada awal 2026. Honda Prelude dengan interior hitam ini akan mulai didistribusikan bagi konsumen Indonesia pada tahun 2027.

Honda Prelude generasi terbaru menggunakan kode bodi BF1 dan mengusung teknologi hybrid seri-paralel atau power-split hybrid. Sistem penggeraknya mengombinasikan mesin bensin empat silinder 1.993 cc DOHC 16-valve dengan dua motor listrik LCF-H4. Tenaga yang dihasilkan diklaim mencapai 205 hp.

Honda Prelude interior hitam di GAW 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Selain Prelude, Honda juga menampilkan berbagai model lainnya mulai dari Honda Brio, Honda WR-V, Honda BR-V N7X Edition, hingga lini kendaraan elektrifikasi seperti Honda HR-V Hybrid dan Honda STEP WGN Hybrid.