Penjualan BAIC Naik 52%, Siapkan 4 Mobil Baru pada 2027

TANGERANG - Penjualan wholesale (pabrik ke diler) BAIC di Indonesia pada Januari-Oktober 2026 naik hingga 52 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, BAIC juga menyiapkan 4 mobil baru pada 2027. BAIC Indonesia menyatakan hal itu saat pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 20-29 November.

1. Penjualan Naik 52%

Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia (APM BAIC di Indonesia), Dhani Yahya, menyebut ini merupakan pencapaian positif di tengah ketatnya persaingan industri otomotif Tanah Air.

“Pertumbuhan wholesale sebesar 52% hingga Oktober 2026 merupakan pencapaian positif bagi BAIC Indonesia, terutama di tengah kondisi industri otomotif yang masih penuh tantangan dan persaingan yang semakin kompetitif," ujar Dhani Yahya di ICE BSD, Tangerang, dikutip Selasa (24/11/2026).

Ia menyebutkan, pihaknya melihat adanya perkembangan kepercayaan pasar terhadap BAIC, sekaligus peluang yang masih sangat besar untuk terus dikembangkan.

"Bagi kami, pencapaian ini bukan sekadar angka pertumbuhan, tetapi juga menjadi motivasi untuk memperkuat strategi penjualan, meningkatkan kualitas layanan, serta membangun kepercayaan konsumen terhadap merek BAIC secara berkelanjutan,” tuturnya.

COO PT JIO Distribusi Indonesia (APM BAIC di Indonesia) Dhani Yahya

Berdasarkan data, BAIC Indonesia mencatatkan penjualan wholesale sebanyak 691 unit sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Jumlah itu meningkat sebesar 52% dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 454 unit.

Dari sisi kinerja tahunan, BAIC Indonesia juga memproyeksikan peningkatan penjualan wholesale pada 2026.Setelah mencatatkan penjualan sebanyak 594 unit sepanjang 2025, BAIC Indonesia menargetkan proyeksi penjualan sebanyak 950 unit pada akhir 2026 atau meningkat sekitar 60% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Perkembangan ini menjadi salah satu landasan bagi BAIC Indonesia untuk terus memperkuat strategi bisnis, memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing produk di industri otomotif nasional.