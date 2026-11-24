Keran Pemesanan SUV Flagship Danza B8 Telah Dibuka, Intip Spesifikasinya

Keran Pemesanan SUV Flagship Danza B8 Telah Dibuka, Intip Spesifikasinya (Dok BYD Indonesia)

TANGERANG - Keran pemesanan awal untuk Danza B8 telah dibuka pada pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 20-29 November. Danza B8 merupakan SUV flagship dari brand tersebut yang dibekali teknologi dual mode offroad.

1. Danza B8

Ini adalah kali pertama Danza B8 ditampilkan kepada publik.

"Kami mengundang publik untuk mengenal lebih dekat B8, SUV flagship yang memadukan kecanggihan teknologi dengan ketangguhan di berbagai medan. Bagi kami, kendaraan bukan sekadar sarana mobilitas, tetapi juga cerminan karakter, identitas, dan gaya hidup penggunanya,” ujar President Director PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, di arena GAW 2026, dikutip Selasa (24/11/2026).

Danza B8 dibangun di atas platform Dual Mode Off-Road. Ini adalah arsitektur hybrid khusus medan menantang.

SUV flagship dari sub brand premium BYD itu dibekali mesin 2.0L Turbo dipadukan sistem penggerak elektrik. Tenaga gabungan yang dihasilkan mencapai 450 kW serta torsi melimpah 760 Nm.

Untuk akselerasinya, Danza B8 dapat melesat dari 0 hingga 100 km/jam dalam waktu 4,8 detik.

Danza B8 di GAW 2026

Sebagai model yang bisa diajak offroad, Danza B8 yang ditawarkan dalam 2 varian dibekali sejumlah fitur. Fitur tersebut adalah Front & Rear Differential Locks, 16 Multi-Terrain Driving Modes, hingga kemampuan menerjang air (Wading Depth) hingga 890 mm.

Danza B8 dibekali teknologi suspensi DiSus-P (Intelligent Body Hydraulic Control System). DiSus-P mengelola pergerakan bodi kendaraan secara aktif dan cerdas untuk menjaga stabilitas maupun kenyamanan di segala situasi:

Selain itu, SUV sepanjang 5,2 meter ini memiliki radius putar 3,4 meter.

Danza B8 hadir dalam dua pilihan varian dan konfigurasi tempat duduk, yaitu B8 Dynamic dengan konfigurasi 7 penumpang dan B8 Premium dengan konfigurasi 6 penumpang.