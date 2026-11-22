Changan Rayakan Setahun Eksistensi di Indonesia, Pamerkan 4 Mobil Elektrifikasi di GAW 2026

TANGERANG - Changan menandai satu tahun kehadirannya di pasar otomotif Indonesia pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. Selain memamerkan sejumlah mobil listrik, merek otomotif asal China tersebut juga memperkuat layanan purnajual untuk mendukung konsumen selama masa kepemilikan kendaraan.

Dalam ajang GAW 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, pada 20-29 November 2026, Changan menempati Hall 3 dengan membawa empat model kendaraan elektrifikasi. Model tersebut meliputi Changan Lumin, Changan Nevo Q05, Changan Deepal S05, dan Changan Deepal S07.

Kehadiran keempat model tersebut memperlihatkan lini kendaraan elektrifikasi yang ditawarkan Changan kepada konsumen Indonesia. Pengunjung pameran juga dapat mencoba sejumlah kendaraan melalui fasilitas test drive yang tersedia di area booth.

Di sisi lain, pada tahun pertamanya di Indonesia, dengan di bawah naungan Indomobil Group, Changan kini memiliki 30 jaringan dealer resmi yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia.

Penguatan layanan menjadi salah satu hal yang diperhatikan Changan di tengah persaingan pasar kendaraan elektrifikasi nasional.

CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, mengatakan perayaan satu tahun kehadiran Changan di Indonesia menjadi momentum untuk mengapresiasi kepercayaan masyarakat sekaligus memperkenalkan berbagai inovasi yang ditawarkan perusahaan.

“Kami bersyukur dapat merayakan satu tahun perjalanan Changan di Indonesia bertepatan dengan momen GAW 2026. Melalui semangat ONEderful Changan, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan sambutan yang diberikan kepada Changan selama setahun terakhir," ujar Setiawan, dikutip Minggu (22/11/2026).

"Sebagai bagian dari perayaan ini, kami menghadirkan berbagai program pembelian menarik, serta dukungan layanan purnajual melalui Changan Care. Kami berharap semakin banyak masyarakat dapat mengenal teknologi dan inovasi Changan serta merasakan pengalaman kepemilikan kendaraan yang nyaman dan didukung layanan yang menyeluruh,” tuturnya.