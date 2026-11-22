Wuling Pamerkan Mobil Listrik hingga Hybrid di GAW 2026, Ini Model yang Dibawa

Wuling Pamerkan Mobil Listrik hingga Hybrid di GAW 2026, Ini Model yang Dibawa

TANGERANG - Wuling Motors menghadirkan beragam pilihan kendaraan elektrifikasi dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. Tak hanya mobil listrik murni atau battery electric vehicle (BEV), pabrikan asal China tersebut juga membawa sejumlah model plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Dalam pameran yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada 20-29 November 2026 itu, Wuling menampilkan total 12 unit kendaraan di Hall 5 Booth 5B. Jajaran model yang dipamerkan mencakup kendaraan listrik, hybrid, hingga mobil bermesin konvensional atau internal combustion engine (ICE).

Sejumlah model yang hadir di antaranya Aira EV, New BinguoEV, New Cloud EV, Darion EV dan PHEV, Eksion EV dan PHEV, New Alvez, serta Mitra EV.

Salah satu model yang diperkenalkan dalam pameran tersebut adalah Darion model year 2026. Kehadirannya sekaligus melengkapi jajaran kendaraan Wuling di pasar otomotif Indonesia.

Melalui deretan model tersebut, pengunjung dapat melihat perbedaan pilihan teknologi yang ditawarkan Wuling. Mobil listrik murni menjadi salah satu pilihan bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan tanpa emisi gas buang dari knalpot. Sementara itu, teknologi PHEV menawarkan kombinasi penggerak listrik dan mesin pembakaran internal.

Tak hanya melihat kendaraan di area pameran, pengunjung juga bisa mencoba sejumlah model melalui fasilitas test drive. Unit yang disediakan meliputi Aira EV, Darion EV dan PHEV, Eksion EV dan PHEV, New Alvez, serta New Cloud EV.

Sales Director Wuling Motors, Kharismawan Awangga, mengatakan partisipasi perusahaan dalam GAW Jakarta 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan jajaran kendaraan sekaligus memberikan pilihan kepada masyarakat sesuai kebutuhan mobilitas.