BAIC Hadirkan Seluruh Model di GAW 2026, dari Mobil Bensin hingga Listrik

BAIC Hadirkan Seluruh Model di GAW 2026, dari Mobil Bensin hingga Listrik (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - BAIC Indonesia meramaikan pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, yang digelar di ICE BSD Tangerang, Banten, pada 20-29 November. BAIC membawa seluruh modelnya pada pameran akhir tahun ini, mulai dari mobil bensin, hybrid, hingga listrik.

Pada mobil bensin, ada BJ40 Plus dan X55 II. BAIC juga memboyong mobil hybrid BJ30 HEV dan mobil listrik T1.

Pada GAW 2026, BAIC menempati booth yang berlokasi di hall 1 serta satellite booth di selasar hall 7.

Pada booth utama, BAIC Indonesia menampilkan enam unit kendaraan. Keenam model itu terdiri atas satu unit BAIC X55 II Prime, dua unit BAIC T1, dua unit BAIC BJ30 HEV varian AWD dan FWD,

serta satu unit BAIC BJ40 Plus.

Sementara itu, satu unit BAIC BJ30 HEV AWD ditampilkan pada satellite booth di selasar Hall 7.

“Kami menghadirkan berbagai pilihan kendaraan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, mulai dari SUV konvensional, SUV hybrid, hingga kendaraan listrik" ujar Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia, Dhani Yahya, dikutip pada Sabtu (21/11/2026).

Selain menghadirkan display, BAIC Indonesia menyediakan 5 unit kendaraan untuk dicoba pengunjung melalui sesi test drive. Kelimanya adalah BAIC X55 II, BJ 30 HEV, BJ40 Plus, dan T1.

"Kami juga ingin memastikan konsumen dapat merasakan langsung produk BAIC melalui fasilitas test drive yang tersedia di GAW 2026," ujarnya.