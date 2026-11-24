SUV Boxy iCar V27 Punya 3 Varian, Termurah Rp629 Juta

TANGERANG - SUV boxy iCar V27 resmi meluncur di Indonesia pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 20-29 November. SUV dengan teknologi elektrifikasi itu dibanderol mulai dari Rp629,9 juta on the road (OTR) Jakarta.

1. iCar V27

iCar V27 dibekali teknologi range-extended electric vehicle (REEV). Didukung mesin 1.5T sebagai range extender untuk mengisi daya baterai, V27 diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 1.000 km berdasarkan standar NEDC.

Country Director iCar Indonesia, Yuri Yin, mengatakan, keehadiran iCar V27 menjadi langkah penting bagi pihaknya dalam memperluas pilihan kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

"Kami ingin menghadirkan kendaraan yang tidak hanya memiliki desain ikonik dan teknologi inovatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan mobilitas konsumen yang semakin beragam. Melalui penambahan V27 sebagai model kedua iCar di Indonesia, kami berharap dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen sekaligus memperkuat posisi dan daya saing iCar di pasar," tutur Yuri Yin di arena GAW 2026, dikutip Selasa (24/11/2026).

iCar V27 di GAW 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

iCar V27 dipasarkan dalam 3 varian. Ketiganya adalah iCar V27 Explorer RWD, Adventurer RWD, hingga Ranger iWD sebagai varian tertinggi.

iCar V27 Explorer RWD menjadi varian entry-level. Menggunakan sistem penggerak Rear-Wheel Drive (RWD), model ini dibekali motor listrik dengan tenaga puncak 185 kW dan torsi 300 Nm, yang mampu membawa kendaraan berakselerasi dari 0–100 km/jam dalam 8,9 detik. iCar V27 Explorer RWD dibekali baterai berkapasitas 20,47 kWh dan telah mendukung pengisian daya DC dari 20% hingga 80% dalam waktu sekitar 30 menit.

Sementara itu, iCar V27 Adventurer RWD menggunakan baterai berkapasitas 34,31 kWh. Varian ini menawarkan pure EV range sekitar 165 km (NEDC), dengan jarak tempuh gabungan diklaim lebih dari 1.000 km berdasarkan standar NEDC. Motor listriknya menghasilkan tenaga puncak 185 kW dan torsi 300 Nm, dengan akselerasi 0–100 km/jam dalam 8,9 detik.

Varian ini menggunakan velg 21 inci two-tone, roof rails, dan privacy glass. Ada pula Dual Panoramic Sunroof dengan multicolor ambient lighting.