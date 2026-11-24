Yamaha Pamer Motor Hybrid dan Listrik di IMOS 2026, Kapan Mulai Dijual?

Yamaha Pamer Motor Hybrid dan Listrik di IMOS 2026, Kapan Mulai Dijual? (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Yamaha memamerkan dua model motor elektrifikasi pada pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten, yang digelar pada 20-29 November. Setelah dipamerkan, apakah kedua motor elektrifikasi itu bakal langsung dipasarkan di Indonesia?

1. Motor Hybrid dan Listrik Yamaha

Kedua model tersebut adalah Proto HEV dan Nmax E yang merupakan motor listrik. Keduanya masih prototipe.

Sales Marketing Director PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Sutarya, menjelaskan alasan pihaknya memamerkan motor hybrid dan listrik tersebut di IMOS 2026.

"Bersama Yamaha Motor Company Jepang, kami terus mengeksplorasi berbagai teknologi, dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumen dan kelestarian lingkungan," kata Sutarya kepada wartawan di arena GAW 2026, dikutip Selasa (24/11/2026).

"Sebagai salah satu wujudnya, pada akhir tahun ini kami menghadirkan Yamaha Nmax E," tuturnya.

Namun, ia tak mengungkapkan kapan Nmax E bakal mulai dijual di Indonesia.

Motor listrik Yamaha Nmax E di IMOS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Diketahui, Yamaha Nmax E memiliki lampu DRL ganda LED. Bodi samping dan lampu belakangnya tampak mirip dengan Yamaha Nmax Neo maupun Turbo.