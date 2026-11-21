Produksi Motor di Indonesia Naik 5% hingga Oktober 2026, Tembus 6,2 Juta Unit

Produksi Motor di Indonesia Naik 5% hingga Oktober 2026, Tembus 6,2 Juta Unit (Tangguh Yudha)

TANGERANG - Industri kendaraan roda dua nasional mencatatkan pertumbuhan positif. Hingga Oktober 2026, produksi sepeda motor di dalam negeri mencapai sekitar 6,2 juta unit atau tumbuh 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Perindustrian (Menperin), Sarmuji mengatakan, kinerja industri roda dua juga tercermin dari penjualan domestik yang mencapai 5,6 juta unit atau meningkat 4 persen. Sementara itu, ekspor kendaraan roda dua dalam bentuk completely built up (CBU) tumbuh 21 persen menjadi 555.000 unit.

"Pertumbuhan penjualan domestik mencerminkan kuatnya permintaan masyarakat. Sementara lonjakan CBU membuktikan bahwa produk kendaraan roda dua Indonesia semakin diterima di pasar internasional," kata Sarmuji dalam pembukaan GAW di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, industri kendaraan roda dua memiliki peran strategis sebagai penopang mobilitas masyarakat Indonesia. Tingginya penggunaan sepeda motor juga menjadi salah satu karakteristik pasar otomotif nasional dibandingkan negara lain.

Sarmuji menilai, pertumbuhan penjualan sepeda motor juga menjadi salah satu indikator perkembangan kelas menengah di Indonesia. Sebab, kepemilikan sepeda motor tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan mobilitas, tetapi juga mencerminkan daya beli masyarakat.

"Ini sekaligus juga sebagai penanda bahwa kelas menengah kita itu tumbuh dengan cukup baik. Sepeda motor, meskipun itu sebagian orang mengatakan bahwa itu dipakai oleh kelas bawah, tapi sebenarnya dari sisi perengkingan masuk kelas menengah cuman di yang lebih bawah," ungkapnya.