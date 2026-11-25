Jeep Boyong Wrangler Rubicon Doctor Doom hingga Edisi Khusus 85 Tahun di GAW 2026

Jeep Boyong Wrangler Rubicon Doctor Doom hingga Edisi Khusus 85 Tahun di GAW 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Jeep Indonesia membawa mobil edisi khusus pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 20-29 November. Model tersebut adalah Jeep Wrangler 4-Door Rubicon Doomsday Tribute serta Wrangler edisi 85th Anniversary.

Jeep Wrangler 4-Door Rubicon Doomsday Tribute merupakan kolaborasi Jeep dan Marvel, sekaligus menyambut perilisan film “Avengers: Doomsday”. Jeep Wrangler 4-Door Rubicon Doomsday Tribute hanya dihadirkan sebagai display khusus. Model tersebut tidak dijual pada GAW 2026.

"Melalui kolaborasi global bersama Marvel ini, kami ingin mengeksplorasi karakter tersebut melalui pendekatan kreatif yang berbeda. Jeep Wrangler 4-Door Rubicon Doomsday Tribute menjadi representasi kreativitas dalam menerjemahkan karakter Doctor Doom ke dalam detail desain kendaraan,” ucap Chief Operating Officer (COO) Jeep Indonesia, Ario Soerjo, di arena GAW 2026, dikutip Rabu (25/11/2026).

Jeep Wrangler 4-Door Rubicon Doomsday Tribute terinspirasi dari Doctor Doom, salah satu karakter ikonis dalam Marvel Universe. Jeep Wrangler 4-Door Rubicon Doomsday Tribute mendapatkan sejumlah modifikasi khusus yang menghadirkan identitas visual karakter tersebut.

Jeep Wrangler Rubicon Doctor Doom di GAW 2026

Pada bagian eksterior, identitas Doctor Doom terlihat melalui dominasi aksen warna hijau. Tampilan ini diperkuat dengan Doomsday Lettering pada bodi, empat emblem khusus, serta modified rims yang dilengkapi Dr Doom Silhouette Wheel Cap dengan siluet Doctor Doom.