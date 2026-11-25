Mitsubishi Andalkan Xforce dan Pajero Sport Baru pada GAW 2026

Mitsubishi Andalkan Xforce dan Pajero Sport Baru pada GAW 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengandalkan Xforce dan Pajero Sport versi terbaru pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 20-29 November. Xforce kini punya warna baru dan Pajero Sport mendapatkan sedikit penyegaran.

1. Xforce dan Pajero Sport Baru

Mitsubishi Xforce baik tipe bensin dan hybrid kini memiliki warna baru Lunar Blue. Warna itu sebelumnya sudah diaplikasikan pada Mitsubishi Destinator.

Sementara Pajero Sport mendapatkan sejumlah penyegaran dengan ubahan dari sisi eksterior dan interior.

Ubahan itu menyasar area front grille dan front under garnish, pelek roda, side mirror dan roof rail, door handle, rear under garnish, serta rear licence plate under garnish.

Pada GAW 2026, Presiden Direktur MMKSI Atsushi Kurita menjelaskan Indonesia menjadi salah satu pasar penting bagi Mitsubishi Motors.

"Kepercayaan tersebut tercermin dari terpilihnya Indonesia sebagai negara untuk peluncuran perdana dunia (world premiere) sejumlah model unggulan kami, seperti Xpander, Xforce, dan Destinator," katanya di arena GAW 2026, dikutip pada Rabu (25/11/2026).

Mitsubishi Xforce dan Pajero Sport baru di GAW 2026 (Erha)

Pada GAW 2026, MMKSI total menghadirkan 10 unit kendaraan display. Model itu mencakup Mitsubishi Pajero Sport, New Xforce ICE dan HEV, Destinator, Xpander, serta Xpander Cross. Selain itu, ada pula 6 unit kendaraan untuk pengunjung test drive.

Sementara itu, pada GAW 2026, MMKSI memiliki sejumlah program. Program yang ditawarkan itu meliputi sejumlah model.

"Selama GAW 2026, kami menawarkan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap model, mulai dari program penjualan dan pembiayaan hingga manfaat tambahan dengan nilai

mencapai puluhan juta rupiah sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Director of Sales & Marketing PT MMKSI, Guntur Harling.